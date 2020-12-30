西門舉牌進化！2正妹寒風中「嬌羞徵炮友」　條件曝：13cm以上

▲網友在西門町徒步區目擊舉牌妹。（圖／爆廢公社二館）

記者黃君瀚／綜合報導

台北市西門町商圈近日成為許願廣場，先後有蘿莉塔妹、吊嘎妹和金髮男高調舉牌徵友，在社群網站上掀起一陣跟風效應。網友今（30）日驚訝發現，紙板尺度全面進化，2正妹在寒風中大剌剌「徵炮友」，上頭條件更指名要13公分以上。

李姓男網友30日下午行經西門町徒步區時，見到有2年輕正妹舉牌，1人在寒風中穿著短褲，臉上表情分不出是嬌羞還是尷尬，紙板上寫著「徵炮友」，條件有「13cm以上」、「乾淨溫柔」，除了附上LINE帳號，甚至提供QRcode掃描。

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另一位正妹牌子內容就簡單得多，同樣是大大的「炮友」字樣，不過特別強調是「幫她（隔壁友人）徵」，一樣有提供QRcode，行銷宣傳意味相當濃厚。

商圈舉牌成了風潮，不少網友直言是廣告歪風，「現在的人是怎麼了」、「冬天到了，來亂的一群人」、「這是swagger要拍片的啦，左邊的是導演」、「為什麼最近這麼多這種的」、「開頭@就是假的，跳過。」

記者試著加牌子上的LINE帳號求證，找到的是某情色直播主的LINE官方帳號，裡頭有共用表單連結徵人，條件另有「喜歡被拍，不怕鏡頭」，疑為之前該廠商的徵男優企劃。