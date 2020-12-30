民眾黨中央委員選舉　柯文哲將提名蔡炳坤等3人

▲柯文哲。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳家祥／台北報導

民眾黨日前完成黨代表選舉，1月10日將從117位黨代表中，選出9位中央委員。據了解，民眾黨主席柯文哲手上握有4席提名權，目前在名單上的有3人，台北市副市長蔡炳坤是唯一在檯面上有知名度的政治人物。

根據民眾黨規定，中央委員將選出15人，扣除縣市首長、現任立委等當然委員6人，有9人需經選舉選出，另有候補5人。選舉投票時，需全國黨代表出席過半數以上，採記名圈選法，每人圈選1人。選舉結果依得票數排序，若得票相同時，由大會主席抽籤定之。

當選民眾黨中央委員等於擠進黨內最高權力機構，因為中央委員將擁有以下權利，包括：研擬章程修正案、研訂黨內規定、通過各級公職候選人名單以及研擬年度預算、研擬政黨之合併或解散案。

目前在柯文哲準備提出的人選名單中，除了台北市副市長蔡炳坤、中央委員林富男，還包括出身學術界的邱榮舉。對於柯文哲為何只提名3位參選，民眾黨人士分析，這應該是主席考量勝算後的決定。

據了解，有不少柯粉注意到柯文哲在這次中央委員選舉的狀況，也有私下串聯要共同支持黨主席所提出的人選。

▲柯文哲央提名副市長蔡炳坤參選中央委員。（圖／記者林敬旻攝）