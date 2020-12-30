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國道「禮讓警車」吃紅單！一舉動掉陷阱...苦主申訴成功：長知識了

▲國道「禮讓警車」吃紅單！一舉動掉陷阱...苦主申訴成功：長知識了。（圖／翻攝自爆怨2公社）

▲貨車司機為了禮讓，開到路肩。（圖／翻攝自爆怨2公社）

記者周亭瑋／綜合報導

一名貨車司機日前行駛於國道時，發現後方有警車，開著警示燈快速接近，於是他下意識靠右禮讓，怎料此舉讓他吃上紅單，不禁質疑是「挖陷阱」擾民。此番情況引發熱論，最後罰單成功撤銷，苦主也學到一課。

網友在「爆怨2公社」娓娓道來，「送貨的日常，本來開好好的下交流道，也沒塞車，忽然後方紅斑馬開警示燈快速接近，基於職業駕駛的道德，我立馬靠邊禮讓，沒想到紅斑馬竟跟在後面不要過，想說應該不趕時間吧，便開回原車道，結果就是罰單一張。」

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原po無奈表示，他剛入行沒多久，平時都以不違規為原則，況且只領基本工資，實在沒有違規的必要，所以打算申訴，「結果國道警察聯絡我說，已經開出的違規單，要至監理機關申訴才可以，真的是很擾民，你們沒看到我是在等你們過去嗎？不是在等你們開單，不然為什麼要在路肩減速靠邊。」

他傻眼解釋，當下是為了讓警車超車，才會暫時行駛到路肩，「而且還是在警車前面，沒人會這麼白目好嗎？」

▲國道「禮讓警車」吃紅單！一舉動掉陷阱...苦主申訴成功：長知識了。（圖／翻攝自爆怨2公社）

▲幸好最後撤銷罰單。（圖／翻攝自爆怨2公社）

對此，網友們紛紛回應，「快過年了，當然要想辦法設陷阱」、「以後紅斑馬不用讓，他自己會找洞鑽」、「根本故意的吧」、「長知識了」、「怎麼有點感覺放餌給你咬」、「接近過年，什麼樣的紅單都開，什麼都不奇怪」。

另外，也有人提醒，閃燈只是執勤公務，鳴笛才要閃避，「其實考駕照就有一條，各政府公務車只有嗚笛時才須禮讓，很冷門的題目，所以絕大多數人不知道，去申訴看看吧」、「菜鳥這個我可以接受，記住以後禮讓先打雙黃燈」、「救護車也是，如果只是閃燈，是不用讓的喔」。

事後，原po回報新進度，除了長知識外，罰單也已撤銷，「感謝國道警察的體諒，日後還是會秉持著禮讓的美德，只是會更謹慎些。」

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