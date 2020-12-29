登仙橋彌猴不懼人車搶食物　台東林管處：再餵食重罰

▲登仙橋附近的台灣彌猴因民眾長期餵食已不懼怕人車，有時甚至侵入車內搶奪食物。（圖／台東林管處提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

台東泰源登仙橋是東海岸沿線景點中熱門的賞猴地區，吸引不少遊客攜家帶眷前往觀賞。台灣獼猴活潑可愛，讓不少遊客不自禁將手中的食物與牠們分享。久而久之獼猴習慣被遊客餵食，除了體態明顯發福，連帶改變飲食習慣，常見成群下山向遊客討取食物，甚至爬上民眾車輛或爭奪民眾手上的食物。

人類的食物改變了當地獼猴的食性，除了過度飲食造成營養失衡的健康問題，連帶養成放棄尋找森林裡的天然食物，向遊客討食的習慣，甚或入侵汽車內，發生搶奪食物的事件時有所聞；另外由於獼猴身上可能有帶原皰疹B病毒，遊客亦應注意因近距離接觸恐有被抓傷咬傷而造成感染的機會。

▲林管處與縣府人員會同森林警察前往登仙橋勸導取締。

台東林區管理處處長吳昌祐表示，為避免當地獼猴族群數量增加而危害附近的農作物，林管處近年來已積極於當地辦理獼猴絕育工作，然而治本的方法仍是希望遊客保持適當距離，避免餵食及干擾野生動物，才是正確觀賞動物的方式。

台東林區管理處將聯合台東縣政府及警方單位執行勸導及取締工作，依據台東縣政府2016年所制定之台東縣野生動物保護自治條例，民眾如於登仙橋區域餵食野生動物，包括台灣獼猴，經勸導不聽者將處以新台幣5千元至1萬元之罰款，請民眾當心避免觸法受罰。

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