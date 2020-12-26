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社會 社會焦點 保障人權

重機136縣道龜速30km　吃90km高速罰單「強迫中獎」！警方回應了

▲▼台中太平鄧姓網友騎機車未超速卻被測速照相拍下違規。（圖／翻攝爆怨公社）

▲鄧姓網友騎機車未超速卻被測速照相拍下違規。（圖／翻攝爆怨公社）

記者李忠憲／台中報導

網友在臉書社團控訴，他日前騎大型重機走136線道，沒超速竟在耶誕節收到超速罰單，直呼警察擾民。太平警分局26日表示，該台測速照相器11月初才檢驗合格，當天開出12張罰單，目前只有1人反映有問題。將主動再送驗，若有瑕疵將撤單。

鄧姓網友在臉書「爆怨公社」PO文控訴，他5日下午騎大型重機行經太平136縣道，因知該路段有測速取締，時速都保持在2、30公里左右。不料25日聖誕節竟收到罰單，且違規事實還載明時速90公里，超速50公里，讓他傻眼直呼「這是強迫中獎嗎？申訴還得跑監理站的樣子，又得請假，真的傻眼，擾民！」

▲▼台中太平鄧姓網友騎機車未超速卻被測速照相拍下違規。（圖／翻攝爆怨公社）

▲鄧姓網友耶誕節收到罰單，直呼傻眼。（圖／翻攝爆怨公社）

網友看完行車紀錄器影片後也直呼誇張，有人說「你也太衰了，要求那台測速照相機去檢驗看看吧？」「無話可說，這真的誇張，強迫中獎」、「扯，這是靈界測速器嗎」、「這個太扯了吧！這種申訴感覺很難過、也很麻煩，不過影片車速超慢，還是試試看吧！」

太平分局表示，136線道日前連續發生多起重機交通事故，為維護用路人安全，分局加強長龍路執法取締。依規定，測速照相器每年都要送驗1次，確保執法公正性。該台測速器今年11月初才送驗合格完畢，當天共開出12張罰單。針對民眾反映部分，將會主動再送這台測速器檢驗，如有瑕疵，當天開出罰單將主動協助撤單或救濟程序。

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