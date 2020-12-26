136縣道擺攤測照…重機男「龜速通過」照吞罰單！哀喊：強迫中獎

記者李忠憲、莊智勝／台中報導

台中市一名鄧姓網友在臉書「爆怨公社」PO文控訴，5日下午騎車行經台中太平136縣道，因知該路段有測速取締，所以時速一直保持在2、30公里左右，不料昨（25日）聖誕節竟然收到罰單，且違規事實還載明時速90公里、超速50公里，讓鄧男當場傻眼，直呼「這是強迫中獎嗎？」

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▲鄧男自述當時時速約30公里左右，但卻被拍下超速違規，罰單還載明他時速達90公里。（圖／翻攝臉書「爆怨公社」）

鄧男指出，5日當天下午3時許騎著機車行經台中太平136縣道，一路往南投國姓方向前進，途中經過護國清涼寺附近，因深知該路段一直都有測速照相，路上也有車友提醒，甚至在警方架設三腳架的測速取締前還有阿伯溫馨揮手示意，因此鄧男更加確定前方有「擺攤測照」。

▲鄧男聖誕節收到罰單大禮，當場傻眼。（圖／翻攝臉書「爆怨公社」）

鄧男表示，當下時速保持約在30多公里、甚至更少只有2開頭，絕對沒有超過限速的40公里，不料事隔多日後，昨聖誕節下班竟收到罰單，一打開看，違規事實竟載明當時他時速高達90公里、超速50公里，「我心想絕對不可能，拉行車紀錄器檔案一看，雖然沒顯示時速，但光看影片的速度感怎麼可能是90？罰單的照片是在對向來車前被拍，影片一直到我會車以後，速度感都沒有變，怎麼會是所謂「經檢定合格儀器測照？」鄧男直呼，「這是強迫中獎嗎？申訴還得跑監理站的樣子，又得請假，真的傻眼，擾民！」

網友看完行車紀錄器影片後也直呼誇張，「你也太衰了，要求那台測速照相機去檢驗看看吧？」「無話可說，這真的誇張，強迫中獎」、「扯，這是靈界測速器嗎」、「這個太扯了吧！這種申訴感覺很難過、也很麻煩，不過影片車速超慢，還是試試看吧！」

對此，太平分局警方初步表示，該機器日前才剛送驗，使用至今僅有1個案反映有問題，後續將會再送驗檢查，若證實機器有問題，之後開的罰單都會撤單處理；稍後警方也將召開記者會做出完整說明。

▼鄧男PO出行車紀錄器畫面佐證，表示自己當下時速真的非常慢，絕無超速可能。（圖／翻攝臉書「爆怨公社」）