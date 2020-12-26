　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

136縣道擺攤測照…重機男「龜速通過」照吞罰單！哀喊：強迫中獎

記者李忠憲、莊智勝／台中報導

台中市一名鄧姓網友在臉書「爆怨公社」PO文控訴，5日下午騎車行經台中太平136縣道，因知該路段有測速取締，所以時速一直保持在2、30公里左右，不料昨（25日）聖誕節竟然收到罰單，且違規事實還載明時速90公里、超速50公里，讓鄧男當場傻眼，直呼「這是強迫中獎嗎？」

p>▲▼台中太平鄧姓網友騎機車未超速卻被測速照相拍下違規。（圖／翻攝爆怨公社）

▲鄧男自述當時時速約30公里左右，但卻被拍下超速違規，罰單還載明他時速達90公里。（圖／翻攝臉書「爆怨公社」）

鄧男指出，5日當天下午3時許騎著機車行經台中太平136縣道，一路往南投國姓方向前進，途中經過護國清涼寺附近，因深知該路段一直都有測速照相，路上也有車友提醒，甚至在警方架設三腳架的測速取締前還有阿伯溫馨揮手示意，因此鄧男更加確定前方有「擺攤測照」。

▲▼台中太平鄧姓網友騎機車未超速卻被測速照相拍下違規。（圖／翻攝爆怨公社）

▲鄧男聖誕節收到罰單大禮，當場傻眼。（圖／翻攝臉書「爆怨公社」）

鄧男表示，當下時速保持約在30多公里、甚至更少只有2開頭，絕對沒有超過限速的40公里，不料事隔多日後，昨聖誕節下班竟收到罰單，一打開看，違規事實竟載明當時他時速高達90公里、超速50公里，「我心想絕對不可能，拉行車紀錄器檔案一看，雖然沒顯示時速，但光看影片的速度感怎麼可能是90？罰單的照片是在對向來車前被拍，影片一直到我會車以後，速度感都沒有變，怎麼會是所謂「經檢定合格儀器測照？」鄧男直呼，「這是強迫中獎嗎？申訴還得跑監理站的樣子，又得請假，真的傻眼，擾民！」

網友看完行車紀錄器影片後也直呼誇張，「你也太衰了，要求那台測速照相機去檢驗看看吧？」「無話可說，這真的誇張，強迫中獎」、「扯，這是靈界測速器嗎」、「這個太扯了吧！這種申訴感覺很難過、也很麻煩，不過影片車速超慢，還是試試看吧！」

對此，太平分局警方初步表示，該機器日前才剛送驗，使用至今僅有1個案反映有問題，後續將會再送驗檢查，若證實機器有問題，之後開的罰單都會撤單處理；稍後警方也將召開記者會做出完整說明。

▼鄧男PO出行車紀錄器畫面佐證，表示自己當下時速真的非常慢，絕無超速可能。（圖／翻攝臉書「爆怨公社」）

▲▼台中太平鄧姓網友騎機車未超速卻被測速照相拍下違規。（圖／翻攝爆怨公社）

ET快訊
高嘉瑜嗆「是不是考不上台大」　 HowHow秒垮臉尷尬影片曝
5屁孩家樂福偷喝飲料被警送辦　騷擾女客人真相曝光
棄單活蝦餐廳16桌菜　海軍回應了
歸仁雙屍案謝志宏獲冤獄賠償2319萬　史上第三高
地方媽媽嫌夫軟！激戰鮮肉教練　科技尪抓狂拿菜刀衝
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

偷吃人夫長官！　辣小三狠提「5要求」嗆：負我要給1千萬贍養費

重機136縣道龜速30km　吃90km高速罰單「強迫中獎」！警方回應了

快訊／國道1號高雄南下「6車連環撞」！高科→岡山段紅爆回堵7km

四海幫副堂主開扁逼「贈車」　警攻堅他抱怨：30天被破門5次

5屁孩大鬧家樂福「偷喝飲料還放回」1男被送辦…騷擾女客真相曝

台南歸仁雙屍命案遭關押18年　謝志宏無罪定讞「獲補償2319萬元」

回收紙盒遭排氣管引燃！「2轎車」被燒毀　拾荒女恐賠百萬還得入獄

長榮大學遭3不明人士闖入！假藉「傳福音」逼學生上車　校方急調查

無良禿頭男！誆性愛影片外流可幫處理　設局騙正妹百萬竟無罪

快訊／真罰了！紐籍機師成防疫破口「慘被開除」　平安夜收30萬罰單

小賴尬舞鼓鼓Ending突接吻　笑虧：我媽看到這段會不會哭

范瑋琪深夜紅眼崩潰：請放過我家人！　失業1年「每天都在懊悔裡」

自拍不夠！網帥黑狗拿手機錄影　大眼逼近喬角度...媽：工讀生出來

撞爛758萬瑪莎拉蒂還找人頂包！　25歲富少坦承肇事囂張掛警電話

7男12女汽旅內「做壞事」！高雄警開門一見全抓起來…2萬現金沒了

474萬保時捷1元起標！2台賤價各2萬成交　秒變「殺肉場」零件車

他用3產品吹麵粉！證實口罩功效 圍巾一吹「粉末狂飛」網讚：秒懂

染疫紐籍機師害慘空服機組員！　穿制服搭機捷被當「瘟神」拒進入

炎亞綸「沒想造成對立」要封鍵盤惹　堅持戴口罩受訪：不想成防疫破口

瑪莎拉蒂「無敵左轉」硬上分隔島　撞倒路燈車頭全毀...肇事駕駛逃

偷吃人夫長官！　辣小三狠提「5要求」嗆：負我要給1千萬贍養費

重機136縣道龜速30km　吃90km高速罰單「強迫中獎」！警方回應了

快訊／國道1號高雄南下「6車連環撞」！高科→岡山段紅爆回堵7km

四海幫副堂主開扁逼「贈車」　警攻堅他抱怨：30天被破門5次

5屁孩大鬧家樂福「偷喝飲料還放回」1男被送辦…騷擾女客真相曝

台南歸仁雙屍命案遭關押18年　謝志宏無罪定讞「獲補償2319萬元」

回收紙盒遭排氣管引燃！「2轎車」被燒毀　拾荒女恐賠百萬還得入獄

長榮大學遭3不明人士闖入！假藉「傳福音」逼學生上車　校方急調查

無良禿頭男！誆性愛影片外流可幫處理　設局騙正妹百萬竟無罪

快訊／真罰了！紐籍機師成防疫破口「慘被開除」　平安夜收30萬罰單

洞房前發現嬌妻「下面紅」　媽寶老公突震怒！偕母急喊退貨

新冠驚擾耶誕夢！南韓再增1132人確診...明恐討論是否「封城」

兒子捲土地糾紛　宣明智：被設局、被利用、被脅迫

偷吃人夫長官！　辣小三狠提「5要求」嗆：負我要給1千萬贍養費

網警告「稱讚寶寶會變難帶」！歐陽靖神解禁忌：緊張家長…被讚爆

高雄3歲眼癌童保住僅存右眼！　赴日手術成功...26日下午返台

蝦皮申請增資4.95億投資案　經濟部：嚴審陸資持股是否超過三成

釋友善暗號！土耳其總統：期望和以色列關係變好

租車要加95汽油！友人堅持「只加了92」他怕爆　老司機曝後果

重機136縣道龜速30km　吃90km高速罰單「強迫中獎」！警方回應了

義大利整脊火辣的「療癒片」　就算聽不懂還是會靜靜地看完

社會熱門新聞

女教練陪睡吸客！顏值身材決定勝負　他買課為「相親」

人妻喝咖啡變「行屍」　下體驗出主管口水

母子上吊雙亡　遺體懸掛殯儀館入口

地方媽媽嫌夫軟　帶鮮肉教練回家激戰

23歲女下班遭校車輾斃！媽見屍哭癱　駕駛下場曝

快訊／新店大火！40歲男、3歲男嬰送醫

有雙重人格…彰化女大生控男友性侵「她14歲人格」

7男12女汽旅內做壞事！高雄警開門一見全抓起來

大叔獵豔不手軟　健身女教練收入秒看懂

快訊／紐籍機師成防疫破口　30萬罰單送到了

快訊／清大發現年輕女屍　警調查中

瑪莎拉蒂撞分隔島！駕駛是顯微鏡富二代

人魔酷刑「繩虐」米克斯！吊打摔牆害重殘

爛男跟少女分手　竟將裸照傳「Pornhub」

更多熱門

相關新聞

人魔酷刑「繩虐」米克斯！吊打摔牆害重殘

人魔酷刑「繩虐」米克斯！吊打摔牆害重殘

出獄不到1年的伍姓男子，飼養一隻米克斯小狗，竟多次在社區內繩索甩拋、吊行、拖行、勒脖等虐待，導致小狗雙前肢骨折跛行等重傷害。伍男雖辯稱是「小狗咬他很多次」、「洗澡自己跌倒骨折」等。但檢察官未採信，依違反動保法的傷害動物導致肢體嚴重殘缺重傷害罪嫌起訴，建請從重量刑。

小鴨鴨「暴力模式」：草埔隧道飆161km！

小鴨鴨「暴力模式」：草埔隧道飆161km！

超扯畫面曝光　老翁站牌前扭打女司機

超扯畫面曝光　老翁站牌前扭打女司機

瓦斯沒了改用「電磁爐炸雞排」！台中飲料店慘起火

瓦斯沒了改用「電磁爐炸雞排」！台中飲料店慘起火

捕鼠籠抓到同行！小狗眼探頭賣萌

捕鼠籠抓到同行！小狗眼探頭賣萌

關鍵字：

台中太平136縣道超速測照罰單

讀者迴響

熱門新聞

海軍棄單16桌菜　老闆傻眼：魚都殺了

史上最貴訂單曝光！1份晚餐近2萬

三重屁孩大鬧「家樂福」！喝完飲料放回去超噁

交往3天就分手！西門町蘿莉塔怒爆男友黑幕

女教練陪睡吸客！顏值身材決定勝負　他買課為「相親」

國高中改「9點半」上課！連署通過　網兩派吵翻

公開了！小賴台上激吻「知名男歌手」

泰貴妃千張慾照外流　仍得「泰王專寵」貼心陪出巡

人妻喝咖啡變「行屍」　下體驗出主管口水

母子上吊雙亡　遺體懸掛殯儀館入口

女友逼管千萬存款遭拒！分手2年下跪求合

地方媽媽嫌夫軟　帶鮮肉教練回家激戰

羅蘭服裝品牌「被抓包抄襲」緊急停售！鞠躬認錯

日本天皇理髮師教正確洗頭防掉髮

小S女兒Elly聖誕合照神秘男　真實身分曝光

更多

最夯影音

更多
小賴尬舞鼓鼓Ending突接吻　笑虧：我媽看到這段會不會哭

小賴尬舞鼓鼓Ending突接吻　笑虧：我媽看到這段會不會哭
范瑋琪深夜紅眼崩潰：請放過我家人！　失業1年「每天都在懊悔裡」

范瑋琪深夜紅眼崩潰：請放過我家人！　失業1年「每天都在懊悔裡」

自拍不夠！網帥黑狗拿手機錄影　大眼逼近喬角度...媽：工讀生出來

自拍不夠！網帥黑狗拿手機錄影　大眼逼近喬角度...媽：工讀生出來

撞爛758萬瑪莎拉蒂還找人頂包！　25歲富少坦承肇事囂張掛警電話

撞爛758萬瑪莎拉蒂還找人頂包！　25歲富少坦承肇事囂張掛警電話

7男12女汽旅內「做壞事」！高雄警開門一見全抓起來…2萬現金沒了

7男12女汽旅內「做壞事」！高雄警開門一見全抓起來…2萬現金沒了

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲聖誕市集下殺優惠！

寵物雲聖誕市集下殺優惠！

年終最後一檔【聖誕市集】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再89折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面