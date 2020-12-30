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國民黨公布民進黨政府2020十大失政　網友最怒萊豬、關中天排第三

記者蕭羽耘／台北報導

今年已進入尾聲，國民黨30日召開「2020民進黨政府十大失政」記者會，公布2020在臉書上最被廣泛關注的蔡政府失能亂政事件，其中獲得最多憤怒表情的事件，就是「開放萊豬」，穩居民怨之首。國民黨呼籲，人民未來以選票下架失能敗政的執政黨，將台灣導回正軌。

國民黨文傳會主委王育敏、副主委黃子哲、鍾沛君30日公布今年蔡政府十大失政網路分析結果，此項調查運用QSearch系統，針對臉書上最被廣泛關注的執政爭議事件，透過貼文心情數、憤怒數等聲量分析統計數據，對於十大失政事件進行排名。

▼ 國民黨30日召開「2020民進黨政府十大失政」記者會。（圖／國民黨提供，下同）

▲▼ 國民黨30日召開「2020民進黨政府十大失政」記者會。（圖／國民黨提供）

國民黨說，包括疫情引發的「口罩之亂」、「開放萊豬」以及打壓言論自由的「中天關台」等，都讓網友百感交集，給予最多的心情符號，總統蔡英文8月底粗暴宣布「開放萊豬」，迄今短短四個月，已在臉書上累積超過三千萬貼文心情數，並獲得最多的憤怒表情，穩居「民怨之首」，呼籲民進黨切勿輕忽民怨，否則只會離人民越來越遠。

另外，國民黨還整理分析指出，民眾今年最為關心的失政事件前5名，第1為「口罩之亂」，獲得貼文心情數超過三千二百萬；第2的「開放萊豬」獲貼文心情數也超過三千萬；第3的「中天關台」與第4的「中火生煤爭議」也都獲得千萬以上貼文心情數；第5名則為「台日主權及漁權爭議」。

▲▼ 國民黨30日召開「2020民進黨政府十大失政」記者會。（圖／國民黨提供）

國民黨表示，2019年迄今的疫情影響每一位民眾，疫情之初爭搶口罩亂象更是全民的切身之痛，儘管台灣的整體防疫作為不差，但政府的諸多作為仍有疏漏之處，除了口罩亂象，排名第9的「小明回不了家」，也顯示政府的施政冷冰冰，缺了些人性考量。尤其對中國大陸與其他國家，入境管制兩套標準，防疫帶有政治考量，因而廣遭質疑與批判。

其中，第6到第10名則多為民進黨意識形態施政，或為蔡政府無能失政的案例，例如行政院長蘇貞昌、前發言人丁怡銘都參與的「統編之亂」、前總統府發言人丁允恭的性醜聞；華航改名改塗裝、小明回不了家、勞動基金炒股弊案等。

此外，記者會也公布十大失政的「憤怒表情數」排名。國民黨補充，網民給予最多憤怒表情的為「開放萊豬」，顯示民眾對於蔡政府在毫無事前溝通下即蠻橫鴨霸開放萊豬進口，實已忍無可忍。

其次，第2名則為「口罩之亂」，對於疫情之初爭搶口罩、各通路大排長龍、口罩國家隊頻頻出包等亂象，都引起強烈民怨；憤怒數第3名則為「中天關台」，對蔡政府關閉新聞台、箝制新聞與言論自由，民眾同樣深感憤慨。

▲▼ 國民黨30日召開「2020民進黨政府十大失政」記者會。（圖／國民黨提供）

國民黨指出，「開放萊豬」獲貼文心情數雖然是第2名，但從宣布這項政策迄今短短四個月，即獲得超過三千萬心情符號，直逼第1名延續超過半年的「口罩之亂」，民眾關心萊豬的程度實已超越口罩亂象，開放萊豬並獲得超過二百萬個憤怒表情，絕對是「民怨之首」。

除了開放萊豬，2020年民眾最關心與最感憤怒的前4名中，「口罩之亂」及「中火生煤爭議」同樣涉及最切身的健康議題，讓民意最為反彈。此外，「中天關台」議題的入列，顯示民眾對於言論自由基本人權遭政府打壓的關切。

國民黨強調，深知民怨所在，將善盡監督責任，持續在萊豬等議題上嚴格監督政府，也呼籲人民未來以選票下架失能敗政的執政黨，將台灣導回正軌。
 

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