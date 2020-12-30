萊豬標章之亂　蘇貞昌：自己寫或自己下載都有效

▲左為衛福部統一印製；右為需向農委會申請才能獲得的台灣豬認證標章。（圖／經濟部官網、農委會翻攝）

記者陳家祥／台北報導

萊豬即將在1月1日開放，行政院日前推出台灣豬、進口豬2種標章，供民眾購買時區別。但日前發生標章可以在網路上購買，引來外界質疑標章的公信力。對此，行政院長蘇貞昌說，《食安法》規定產品要標示，而該標示可以自己寫、自己下載，也可以用衛福部幫你準備好的標示，「都有效，但不能不標示」。

談到萊豬標章可以在網路上購買一事，蘇貞昌30日上午出席中和區警消社會住宅祈福動土典禮前受訪表示，標示是根據《食安法》，大家都必須要標示你的產品是什麼，「所以這個標示可以自己寫、可以自己下載、可以用衛福部幫你準備好的標示，都有效，但不能不標示，不標示就會受罰」。

「標章是農委會為了推銷本國的好食材，特別精緻地經過審查。」蘇貞昌指出，如果現場看，它還是有立體的、凸顯的、金色的，可以看出那是為了推銷產品，所以2種都有效，但不能不標示。

蘇貞昌強調，雖然進口廠商說不會進口萊豬，也會就進口肉產品都標示不含萊克多巴胺，「但政府還是會逐批檢查、嚴格把關、標示清楚，讓所有的國人同胞一目瞭然，並且從海關、到廚房、到餐桌都幫你管好，請大家放」。

▲蘇貞昌出席警消社會住宅統包工程開工動土典禮。（圖／記者湯興漢攝）