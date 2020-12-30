雲端最前線／徐榛蔚打造花蓮「智慧城市」！上任2年滿意度破8成

新聞節目中心／綜合報導

花蓮縣長徐榛蔚就任屆滿2週年，民調指出，縣長及縣府團隊施政滿意度逾85%，幸福指數更高達90.2%，交出亮眼成績單。徐榛蔚上任後大力推動「智慧城市」，包含智慧教育、智慧農業等，帶著花蓮從基礎改變。究竟花蓮的智慧農業、智慧教育有什麼特別之處？推動至今展現什麼樣的成效、過程中又曾遇上哪些困難？《雲端最前線》30日特別邀請花蓮縣長徐榛蔚，與主持人楊文嘉一起來聊聊花蓮的變化。

▲花蓮縣長徐榛蔚。（圖／花蓮縣政府提供）

在5G新時代，面臨高齡化、少子化問題的花蓮，如何留住年輕人在地工作，並進一步利用優勢吸納人才、商機進駐，開創新經濟，成為一大課題。身為花蓮首位女性縣長，徐榛蔚有完善的婦幼福利，更重視青年政策，除了持續打造一條更近、更安全的回家路網，也成立青年安心成家住宅、青年新創基地等，要將年輕一代留在花蓮，為花蓮打造新風貌。

花蓮縣修訂食品安全管理自治條例「萊劑零檢出」，並推出「花蓮豬」標章，為消費者把關。縣長徐榛蔚強調，中央通過進口含萊劑的美豬，是背道而馳的做法，只要檢出萊劑的肉類、肉製品，一定會立即開罰並公布業者，不讓萊豬進入花蓮。登上《雲端最前線》一同揭秘。

《ETtoday筋斗雲》



《ETtoday新聞雲》



《播吧》

關於《雲端最前線》

根據comScore的統計調查，《ETtoday新聞雲》2016年連續在7、8、9三個月到達率已躍居台灣新聞網站的第一名，全台灣1556萬上網人口中，9月份有1260萬人到訪《ETtoday新聞雲》，比率高達93.4%。網路新聞跟世界各國一樣，幾乎已是台灣民眾最重要、甚至是唯一來源。

當社群媒體的影響力已經超越報紙與電視，《ETtoday新聞雲》在忠孝西路一段4號15樓所建置的新聞直播中心，2016年12月5日正式開台。

《雲端最前線》為《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作的時事政論節目，在緊鄰行政、立法、監察三院政治權力中心的攝影棚內，周二至周五中午12時將以即時多元的雲端直播科技，由關注台灣政治運動變遷超過20年的資深媒體人楊文嘉擔任主持，偕同政治人物、學者專家等來賓，針對立院動態、公共政策、熱門時事、網路聲浪等不同議題，進行即時與深度的評論與解析。

《雲端最前線》於2016年12月5日正式首播，每周二至周五中午12時現場直播，網友們可同步於《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP，即時收看。