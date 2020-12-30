北彰化水情亮橙燈！用水超過1000度　明年1月6日起減量供水

▲台水公司第11區營業處呼籲水情吃緊亮橙燈。（圖／ETtoday資料照）

記者唐詠絮／彰化報導

台水公司第11區管理處指出，北彰化地區(包含彰化市及和美鎮中寮，中圍，新庄，糖友，犁盛、竹圍等6個里)用水係由台中供水系統支援，從1月6日將同步進入橙燈階段，針對每月用水1000度以上用水大戶及工業用水戶，游泳池、洗車業減量供水，至於一般用戶，只要每月用水不超過1,000度，不會增加新的用水限制。

彰化地區因轄內無水庫，尤其北彰化長期仰賴台中供水系統支援用水，原本就屬於用水艱困地區，採兩時段減壓供水，減壓時段分別為12點至16點及夜間22點至隔日5點。希望在用水影響最小的原則下，以期能穩定供水至旱象解除。

處長曾良琳表示，限水區域內每月1,000度以上工業用水戶減量供水7%，；另每月用水量1,000度以上非工業用水戶以及游泳池、洗車、三溫暖及水療等業者，則由減量供水10%循序漸進至減量20%，以減少產業衝擊。

據台水11區處統計，北彰化地區受減量供水影響的用水戶為32戶，明年1月6日11區處將派員逐一拜訪大用水戶說明，籲請務必配合旱災中央災害應變中心節約用水。至於一般用戶，只要每月用水不超過1,000度，不會增加新的用水限制，仍維持離峰減壓供水。

台水11區已整備完成送水車及臨時供水站，將視供水狀況機動設置，倘因減量供水措施如造成用戶用水不便，可撥 1910 免付費電話洽詢，也呼籲大家共體時艱節約用水， 將水資源做最有效利用，一起攜手抗旱。有關抗旱最新宣導事項，將於平 面媒體發布訊息，用戶亦可進入台水公司網站「抗旱專區」 (https://www11.water.gov.tw/)或台水十一區「抗旱專區」或粉絲專頁查詢。

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