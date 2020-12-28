認養小豬募款第2年！27萬硬幣湧入　超狂重量「壓垮鐵桌」腳斷2截

▲民眾捐出的愛心銅板重達250公斤，壓垮大鐵桌。（圖／東森新聞）

記者莊智勝／彰化報導

彰化臉書社團「大員林生活圈」發起公益活動，呼籲網友捐款「認養小豬」，並將所得款項全數捐給華山基金會、家扶中心；今年捐款活動一共募得27萬元，工作人員在清點、整理銅板硬幣時，現場的大鐵桌還因承受不了眾多零錢的重量，當場被壓垮，桌腳也斷成兩截。

大大小小的零錢筒一字排開，整齊擺放在梯階上，場面相當壯觀，這些全都是網友的愛心捐款，大部分全都是1元、5元、10元硬幣，積少成多，算算金額一共有27萬元。

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▲硬幣數目眾多，現場還出動2台數幣機清點。（圖／東森新聞）

臉書社團「大員林生活圈」從去年歲末開始揪公益，在網路上發起認養小豬公益活動，去年一共募得19萬元的善款，全數捐給華山基金會、家扶中心，幫助弱勢長者及孩童，今年愛心延續，主辦單位原本估計受到疫情影響，募得款項恐怕將少於去年，估算可能僅有10萬元左右，不料民眾踴躍程度更勝以往，今年經過盤點，所得共27萬元，超乎眾人預期。

彰化家扶中心主任王震光表示，現場有飲料罐、沙拉油罐、撲滿等，各式各樣的罐子全都裝滿了零錢送到這邊。活動主辦方賴義乾也說，這些一枚枚小小的銅板，全都是在地民眾與社團好友們為在地的社福團體所做的愛心募集。

▲監視器拍下鐵桌被壓垮瞬間。（圖／東森新聞）

現場工作人員忙著清點，還出動了2台數幣機，還有人因銅板過重、搬來搬去差點閃到腰；而最大的苦主莫過於擺在現場正中央、用來放置零錢的大鐵桌，27萬元的銅板重達250公斤，清點的過程中，鐵桌還因積放太多硬幣，無法承受重量，「砰」地一聲轟然倒下，桌面從中凹陷、桌腳也斷成兩截。而銅板壓垮鐵桌的插曲，雖然當下讓大家都嚇了一大跳、也看傻了眼，但眾人回過神後，忍不住笑稱，「這是愛心超重！」

▼眾人笑稱「愛心超重」，還與被壓垮的大鐵桌合影留念。（圖／東森新聞）