南投男「酒測值飆1.13」猛撞騎士！　他「傷到子孫袋」倒地痛炸

▲南投男酒駕撞騎士，害對方子孫袋受傷。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者戴若涵／南投報導

南投一名陳姓男子曾有過酒駕前科，不料，8月間他又再犯，在彰化一間小吃店喝了38度高粱酒後，仍開車上路，導致一名黃姓騎士閃避不及與之相撞。黃男當場人車倒地，身體多處受有擦挫傷，就連下體也受有開放性傷口。法院審理後，將陳男判刑6月，得易科罰金18萬元，可上訴。

判決指出，陳男8月2日中午12時許，在彰化二水鄉一處小吃店喝了38度高粱酒，當天傍晚5時許，他竟酒後開車，途經南投縣名間鄉員集路線152線45公里處時，當場與沿著員集路由名間往二水方向行駛的黃姓騎士發生碰撞，導致對方受有腳趾骨折、手部、腹部、小腿擦挫傷，就連陰莖、陰囊、睪丸都出現開放性傷口。

警方獲報到場處理，一酒測才發現，陳男酒精濃度竟高達每公升1.13毫克，事後陳男坦承酒駕。南投地方法院認為，陳男酒駕未注意車前狀況就駛入來車車道內，與黃男相撞，導致對方受傷，且陳男曾有過酒駕的公共危險紀錄，事後也沒有跟黃男達成和解。

法官最後依駕駛動力交通工具而吐氣所含酒精達每公升0.25毫克以上，判陳男有期徒刑4月，另依照過失傷害罪判刑3月，均得易科罰金。應執行有期徒刑6月，得易科罰金18萬元，可上訴。

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