英國變種病毒侵台！華航、長榮取消航班曝因應措施

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今宣布加強邊境管控，元旦起外籍人士禁止入境和禁止轉機，而昨日也傳出華航和長榮航空要暫停英國航班，有不少留學生盼望可以透過轉機回台。對此，副指揮官陳宗彥表示，現在還有一些歐洲航點，一樣可以返台，但一樣要誠實申報過去14天旅遊史。

指揮中心今證實英國返台發燒者是感染英國變異新冠病毒，因此也加強邊境管控，元旦起禁止轉機、非本國籍禁入境，原來的商務泡泡，除了已經核准的之外，一律取消，政策會滾動檢討，目前檢討時間暫定一個月。而針對日本之前實施全面禁止入境，被外界認為是「鎖國」，陳時中也坦言，這次台灣跟日本的情況差不多。

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▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

▲入境限制及入境後檢疫措施加嚴。（圖／指揮中心提供）

而針對禁止轉機部分，陳宗彥說明，之前是開放國籍航空，旅客必須兩段都搭國籍航空，在邊境從防疫初期到現在，邊境管制都是跟隨疫情做變動，現在在歐洲的旅客，還是有一些歐洲航點，本國籍透過國籍航空或是其他國家航空，回到國內要誠實申報過去14天旅遊史，這是防疫初期到現在必須要做的。

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