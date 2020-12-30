獨／「跨年夜血染全台」警揪帳號真實身分　今昔上網IP語法大不同

記者張君豪／台北報導

網路知BBS、PTT竟然出現恐嚇文，有網友以「最終版2020最後1天末日上演 血染台灣各處」為題，po文揚言組成30人的去死團，將在31日跨年前，在台北101、台中高鐵、高雄新堀江等地和警察同歸於盡，引起網友熱議。

▲檢警分析PTT該帳號相關歷程，發現該帳號文筆及上網地點都有明顯轉變。（圖／記者張君豪翻攝）

根據檢警調查，PO該恐嚇訊息的用戶：「you818212004」在PTT歷年發文共有16篇，最後5篇「最終版2020最後1天末日上演 血染台灣各處」都在30日凌晨5點分別PO在PTT八卦版以及C_CHAT版，檢警已鎖定該帳號男子身分進行調查，但也不排除該男帳號遭到盜用。

據瞭解：you帳號在PTT創設使用歷程約5年多，檢警查出該帳號在2017年前，所上網登入的IP均屬於台灣遠傳電信業者所提供的上網服務，該系列的上網資路經緊急回溯，檢警初步確認當時帳號是一使用安卓手機用戶，家住南部的游姓男子所擁有。

但「最終版2020最後1天末日上演 血染台灣各處」這片言詞嚴峻的恐嚇PO文都是在30日凌晨5點發出，且上網IP均是使用日本電信電話（Nippon Telegraph and Telephone Corporation）所提供的網路服務登入，且該帳號在發布這5篇恐嚇文前，已經有3年半時間沒有PO文。

檢警目前正在追查該帳號使用人是否就是早期原始申登人游姓男子，抑或該男把帳號出售給其他惡意網軍使用，或者僅是使用VPN跳板程式故佈疑陣，檢警正在設法釐清。

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