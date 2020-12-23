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駭客竄改商務電子郵件　貿易公司職員「錯看1字母」損失百萬

▲駭客利用精心竄改的電郵詐騙貿易公司，手法簡單卻往往可騙得巨款，警方呼籲商務公司小心防範。（圖／記者張君豪翻攝）

▲駭客利用精心竄改的電郵詐騙貿易公司，手法簡單卻往往可騙得巨款，警方呼籲商務公司小心防範。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

刑事局內部統計發現，北市某貿易公司向外國廠商進貨時，收到駭客假冒上游廠商發送電子郵件，誆稱原本的收款帳戶因稅務檢查暫時停用，要求把貨款改匯新帳戶，被害公司職員沒注意對方電郵帳號從原帳號「…group@…com」變為「…qroup@…com」，便依對方指示匯款，1個月後廠商質問為何未收到款項，被害公司才驚覺遇到詐騙，「1」字之差損失美金3萬3千餘元，折合新臺幣近百萬元。

刑事局指出，竄改電子商務郵件詐騙在國際間相當猖獗，根據美國聯邦調查局網路犯罪通報中心網站公告，2014年1月到2019年10月間該中心獲報的商務電子郵件詐騙（Business Email Compromise，BEC），被害金額高達美金2億元，

警方統計：國內每年受害件數亦有50至60件，平均每件被騙金額超過新臺幣80萬元，受害原因大多是駭客入侵上下游合作廠商的電子郵件系統後，使用名稱相似的假帳號魚目混珠，甚至直接使用真正的郵件帳號發信給被害人要求變更匯款帳戶。

警方特別呼籲企業主應加強員工教育，如果接到客戶以電子郵件要求變更匯款帳戶或臨時調度資金等，務必以電話、傳真多方查證，警方提醒企業需在資安防護上多下功夫，以免駭客盜取資料後向往來客戶行騙，造成商譽受損甚至引發商業糾紛。

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