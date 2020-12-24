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社會 社會焦點 保障人權

操作槍納管期限到　全台扣85支黑槍...宜蘭模型店闆娘送辦

記者張君豪／台北報導

「槍砲彈藥刀械管制條例」新增模擬槍報備持有、繳銷期限在12月11日到期，經警政署統計從新法公告今年6月12日至12月11日期間全國受理民眾報備持有計1,226枝、自願繳銷998枝；警政署從繳銷期限過後，通令全台各警局從12月12日至12月25日止，執行今年第3次「全國同步檢肅非法槍械專案行動」，聚焦打擊國內各式改造槍械工廠。

▲刑事局公布最新一波肅槍專案成果。（圖／記者張君豪攝）

▲刑事局公布最新一波肅槍專案成果，現場有刑事局除暴特勤隊員維安。（圖／記者張君豪攝）

刑事局偵一大隊接獲線報，今年8月31日凌晨在國道5號南向43公里處發生楊姓駕駛開車自撞內側護欄受困，警消破門救人時發現車內有改造手槍與子彈9發，刑事局與國道、宜蘭警刑大、新北林口分局共組專案小組調查。

▲刑事局公布最新一波肅槍專案成果。（圖／記者張君豪攝）

▲在宜蘭開設刀槍模型店的余姓老闆娘訊後遭警方移送。（圖／記者張君豪翻攝）

楊男辯稱槍枝是向宜蘭縣經營刀槍模型店的余女購買，警方日前行動在余女店內起獲模擬槍2把、彈匣10個、槍管17個、裝飾彈5包、鉛彈2箱等證物，余女辯稱是店內玩具槍太多，才會忘記把模擬槍拿去申報，但警方蒐證發現她與持有改造槍男子案發前曾有密集聯絡，加上兩人都有槍砲前科，不採信兩人說詞，訊後將兩人遭警方依違反槍砲彈刀條例移送。

▲刑事局公布最新一波肅槍專案成果。（圖／記者張君豪攝）

▲刑事局偵二大隊在高雄查獲蘇姓男子私下違法改槍。（圖／記者張君豪翻攝）

刑事局偵二大隊則與高雄三民一、新興警分局12月16日在高雄鳳山區查獲蘇姓男子（40歲）網路自學改槍，利用市售操作槍、喜德釘火藥自製改造手槍、槍案件，當場起獲造90手槍2枝、子彈25顆、槍管、底火、散裝火藥、及改槍工具一批，蘇男落網辯稱：因喜愛槍枝才會研究改槍，否認販槍警方正深入追查。

刑事局南部打擊犯罪中心則與高雄三民一分局合作，從一販售改槍金屬套件的賣家循線追查，12月12日起陸續在全台新竹、雲林、台中等地行動，逮捕4名改槍男子，並起獲非制式手槍3枝、模擬槍9枝、非制式子彈103顆、彈匣、鑽床、電鑽、砂輪機、固定鉗、測速儀、擦槍工具、鑽頭及銼刀等製造槍彈工具相關證物。

經刑事局統計、這次全國肅槍專案，共查獲涉嫌違反槍砲彈刀條例有64案到案74人，計掃蕩改造槍械場所6處，緝獲非法槍枝85枝、其中包含制式槍枝2枝、非制式槍枝55枝、模擬槍28枝；警方呼籲民眾，非法改造、持有槍枝刑責非輕，呼籲民眾切莫改槍販售以免觸法。

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