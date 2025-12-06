東森樂齡四健會益智競賽參賽人數創新高！總裁王令麟驚喜現身

▲東森集團總裁王令麟（右三）驚喜現身「東森樂齡四健會益智競賽」頒獎典禮，為得獎者送上祝賀。（圖／記者林敬旻攝，下同）

記者張芳瑜／綜合報導

第17屆東森樂齡四健會益智競賽於今（6）日在台北車站東森廣場熱鬧登場，這場以麻將為主的益智競賽，不僅為年長者提供了交流的平台，更有助於達到動手動腦、延緩老化的樂活功效。活動現場氣氛熱烈，東森集團總裁王令麟也驚喜現身，親自頒獎給得獎者。

王令麟不僅向參賽者致意，更溫暖地鼓勵所有樂齡銀髮族，強調活動的重要價值在於「多多走出門參與活動，能夠多動腦、多動手」，希望集團成為長者追求健康活力生活的最強後盾。東森購物總經理趙世亨則在致詞時透露，本屆活動是歷屆17次以來人數最多的一次 ，顯見樂齡會員對這項結合動手、動腦的健康競賽熱烈響應，也呼應了東森集團20多年來對會員健康的關心 。

東森新總部林口恩典大樓啟用後，四健會活動將擴大舉辦！

東森購物總經理趙世亨在致詞時，除了向所有參賽者及其家屬致上問候，也宣布了一項令人期待的消息：明年的活動將擴大舉辦。他提到，位於林口的東森總部恩典大樓預計將在明年啟用，「由於新總部的場地是東森自己的，因此，未來不只會在目前的北車廣場辦理活動，也會在林口新總部舉辦。」他進一步說明，現有北車廣場大約只能舉辦二、三十桌，而林口新總部可以舉辦五十桌、一百桌甚至更多，將能大幅增加活動的參與人數。他也特別鼓勵所有參賽者，希望大家「有空的時候多出來走走、動動手、動動腦」，並祝願所有參賽者在比賽中都能保持愉快與健康 。

▲東森購物總經理趙世亨出席樂齡四健會益智競賽，表示未來在東森林口總部恩典大樓將舉辦更加盛大的活動。

樂齡長者展現超強戰力！90歲、88歲阿嬤精神抖擻參賽

本次競賽的亮點之一，便是年長的參賽者展現出「樂活人生」的絕佳精神 。東森購物趙世亨總經理特別向年長的參賽者送上健康敬老紅包，其中包含三位高齡長輩：90歲的林文聲女士、88歲的梁妙梅女士、和85歲的趙胡果佳女士。

▲東森購物總經理趙世亨（右二）向高齡長者致敬，親自送上健康敬老紅包。左起為趙胡果佳、林文聲、梁妙梅女士。

林文聲女士今年雖已高齡90歲，卻是本次參賽者中的佼佼者，她展現出超強實力，不僅順利闖進決賽 ，面對採訪時態度落落大方，透露自己是因為女兒報名才會參加比賽，但儘管是初次登場卻絲毫不緊張，因為平時一週至少打一至兩次麻將，練習量充足，也因此首次參賽便氣勢十足，讓女兒在一旁默默點頭稱讚媽媽很厲害。

▲90歲的林文聲女士在女兒的鼓勵下首次參賽便闖進決賽。

▲東森集團總裁王令麟（右）和此次益智競賽中最年長參賽者林文聲女士（中）合影留念，並鼓勵長者可以多多走出門參與活動。

88歲的梁妙梅女士同樣是第一次參賽，她氣色紅潤，手腳俐落，家人透露她平時都有在打麻將 ，甚至連96歲的丈夫也是牌友。對於參賽心得，梁女士表示：「出來跟別人一起玩很有趣」 ，展現了競賽中交流娛樂大於勝負的精神；家人也提到，下次還要帶梁女士和先生都一起來參加比賽，體驗趣味好玩的賽事 。

▲88歲的梁妙梅女士同樣首次參賽，表示很享受與大家同樂的時光。

本次「東森樂齡四健會」賽事匯聚了各路好手，多位初次參賽的新秀展現出強勁的「牌桌氣場」，在高手雲集的競賽中大放異彩。

▲樂齡長者們在牌桌上聚精會神、動手動腦。

最終，本屆冠軍由東森會員陳先生脫穎而出，成功抱回3,000元商場券。陳先生是透過東森會員的Line通知得知活動訊息，因而前來參加。雖然他謙虛表示自己平常不常打牌，多半是藉由參加比賽才能打麻將，但他透露這已是他第三次參賽，前兩次都在初賽就「刷掉了」。他謙虛表示自己這次靠的是「好運」才奪冠，並幽默地說希望活動可以「每個禮拜辦一次」，可見他對活動的喜愛。本屆賽事更出現史上首次的同分並列季軍情況，可見戰況相當精彩，第二、三名分別獲得2,000元與1,000元商場券，第四至第六名同樣抱回豐厚禮券，人人滿載而歸。

▲本屆冠軍陳先生（左）謙虛表示自己「真的好運」才奪冠 ，並幽默建議主辦方應該「每個禮拜辦一次」活動。

東森購物商場事業部營運長林晉祥指出，「東森樂齡四健會益智競賽」不僅是牌技競賽，更是推廣熟齡長者活力生活的重要舞台，不但參賽者能享受比賽樂趣，還能有機會將好康帶回家。由於活動的熱烈迴響，近年來每屆比賽都吸引大量民眾駐足圍觀，這也使得東森廣場已然成為都會區裡，一個除了購物之外，更能交朋友、共享歡樂的「第二客廳」。這種跨越年齡的全齡設計，讓銀髮族、親子家庭，乃至年輕族群，都能在這裡找到屬於自己的快樂。

▲東森廣場除了購物之外，更已成為都會區裡一個能交朋友、享樂趣的「第二客廳」 。

年度《聖誕點燈活動》即將登場！魔鏡聖誕樹傳遞專屬祝福

東森集團除了關心樂齡會員的健康，也即將在歲末年終之際，點亮城市最溫暖的祝福。東森集團將於12月19日（五）下午3點，在東森廣場台北車站盛大舉行年度「聖誕點燈活動」。本次點燈活動邀請了三所原住民族國小：新北市瑞濱國小、高雄市建山國小與花蓮縣馬遠國小，帶來充滿生命力的舞蹈、多部合音與古謠演出，為現場揭開最動人的聖誕序曲。

今年的亮點是全新打造的「魔鏡聖誕樹」，這棵聖誕樹由多面螢幕組成，不僅閃耀吸睛，更開放民眾留下專屬祝福。無論想對家人、朋友、同事或自己說一句溫暖的話，都能透過魔鏡聖誕樹傳遞心意，打造最真摯的節慶驚喜；有興趣的民眾可至東森廣場服務台洽詢留言方式，現場工作人員將協助完成。

▲東森廣場台北車站展示「魔鏡聖誕樹」，為節慶增添氛圍。