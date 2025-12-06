　
大陸 大陸焦點 特派現場

鮮芋仙香港爆欠租2000萬又拖薪、5店接連熄燈！　台灣總部發聲

▲▼鮮芋仙香港。（圖／翻攝自Facebook／Meet Fresh 鮮芋仙香港）

▲鮮芋仙香港代理曾欠租、被追討逾2000萬，傳出拖薪爭議。（圖／翻攝自Facebook／Meet Fresh 鮮芋仙香港）

記者董美琪／綜合報導

「鮮芋仙Meet Fresh」香港地區分店今年陷入經營風波，年中短短2個月內相繼有5家門市結束營業，引發外界對財務狀況的關注。法院文件顯示，港方代理以多家名為「One Fresh」、「Next Step」等公司經營不同店點，2025年1月至7月底期間累積超過新台幣2000萬元租金被追討。除此之外，也有曾在香港分店工作的員工指控，店家拖欠薪資與相關勞動費用。鮮芋仙台灣總部日前發聲明，宣布接管。

對於外界疑慮，鮮芋仙台灣總部發布正式聲明表示，自2025年11月1日起，香港市場經營權已由總部全面收回管理。強調接手前所發生的債務爭議、員工薪水與強積金MPF相關問題，皆屬舊代理體系責任，與目前台灣總部無直接關連。

聲明同時提到，台灣接管後已依當地法規重新整頓營運制度，相關門市資訊與未來營運規劃將陸續公告，並承諾將穩定服務品質、持續對消費者提供產品與服務。

【 聲 明 】 「鮮芋仙Meet Fresh」香港地區之品牌經營權已於 2025 年 11 月 1 日 正式轉由台灣總部經營管理。於總部接手前，前代理商及其加盟商所涉及的任何債務，包括但不限於欠款、拖欠員工薪資、強積金MPF...

Meet Fresh 鮮芋仙香港發佈於 2025年12月4日 星期四
※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

鮮芋仙香港爆欠租2000萬又拖薪、5店接連熄燈！　台灣總部發聲

港府第三號人物陳茂波「取消訪日」！

港府第三號人物陳茂波「取消訪日」！

香港財政司司長陳茂波原訂12月中旬出訪日本，但《共同社》6日報導，陳茂波的訪日行程確定取消。由於陳茂波被視為香港政府第三號人物，因此也被認為是配合中國政府對日本首相高市早苗的發言表示抗議的呼應動作。

宏福苑傷亡最慘「竟非起火大樓」

宏福苑傷亡最慘「竟非起火大樓」

宏福苑7棟樓搜索完畢 已致159人遇難！各棟罹難人數曝

宏福苑7棟樓搜索完畢 已致159人遇難！各棟罹難人數曝

香港大火「燦笑比YA」合照　YTR遭港警拘捕

香港大火「燦笑比YA」合照　YTR遭港警拘捕

宏福苑內部遺體照瘋傳！港警急喊勿散布

宏福苑內部遺體照瘋傳！港警急喊勿散布

關鍵字：

鮮芋仙香港

讀者迴響

