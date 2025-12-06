鮮芋仙香港爆欠租2000萬又拖薪、5店接連熄燈！　台灣總部發聲

▲鮮芋仙香港代理曾欠租、被追討逾2000萬，傳出拖薪爭議。（圖／翻攝自Facebook／Meet Fresh 鮮芋仙香港）



記者董美琪／綜合報導

「鮮芋仙Meet Fresh」香港地區分店今年陷入經營風波，年中短短2個月內相繼有5家門市結束營業，引發外界對財務狀況的關注。法院文件顯示，港方代理以多家名為「One Fresh」、「Next Step」等公司經營不同店點，2025年1月至7月底期間累積超過新台幣2000萬元租金被追討。除此之外，也有曾在香港分店工作的員工指控，店家拖欠薪資與相關勞動費用。鮮芋仙台灣總部日前發聲明，宣布接管。

對於外界疑慮，鮮芋仙台灣總部發布正式聲明表示，自2025年11月1日起，香港市場經營權已由總部全面收回管理。強調接手前所發生的債務爭議、員工薪水與強積金MPF相關問題，皆屬舊代理體系責任，與目前台灣總部無直接關連。

聲明同時提到，台灣接管後已依當地法規重新整頓營運制度，相關門市資訊與未來營運規劃將陸續公告，並承諾將穩定服務品質、持續對消費者提供產品與服務。