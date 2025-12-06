自私母抱3歲女兒共赴死獲救　遭殺人未遂起訴！檢斥孩子不是附屬品

▲台中一名邱女帶著僅3歲女兒想赴死，好險被救回，檢方依殺人未遂起訴邱。（示意圖／ETtoday資料照）



記者許權毅／台中報導

台中市一名邱女因為積欠大筆債務，竟帶著年僅3歲女兒到大坑山區停車場內輕生，好險被員警發現救回。但邱女涉故意殺害兒童未遂，先前遭檢方起訴，斥責「孩子不是附屬品」。中市府社會局也提告，近日送刑事庭併辦，案件由中院審理中。

檢警追查，邱女（39歲）今年7月19日一早就失聯，直到晚間仍未歸，大女兒察覺異狀，直接跑到邱女老家找到舅舅求救，再由舅舅陪同到派出所通報，發現邱女最後發話基地台位置，就在台中大坑山區一處停車場。

台中市第五警分局東山所員警在20日凌晨1點多，發現邱女轎車停在經補庫停車場內，且車窗緊閉、車輛為怠速狀態，靠近時發現有濃濃煙霧味道，並發現邱女倒臥在駕駛座，懷中抱著一名幼兒。

員警見狀，立即打開未上鎖車門，將母女倆救出，由救護人員到場送醫，才搶回2條寶貴性命。

不過，檢警追查後發現，邱女是因為涉及詐欺案件，積欠大筆債務才萌生死意，加上認為前夫無法好好照顧罹有疾病的女兒，才決定帶著年幼尚不知逃避的女兒陪自己赴死。

檢察官先前起訴指出，父母應尊重孩子的生命價值，孩子不應成為父母情緒發洩或報復的對象，更不是附屬品。

邱女行為已經觸犯兒少法、成年人故意對兒童犯殺人未遂罪嫌，依法將她起訴，目前已由地院審理中。

業經台中市政府社會局提出告訴，因邱女所為與前述起訴之犯罪事實相同，為該起訴效力所及，依此移請法院併案審理。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995