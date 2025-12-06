基隆教育再創亮點！尚仁國小勇奪「教學卓越金質獎」

▲基隆尚仁國小勇奪「教學卓越金質獎」。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

教育部「2025年度教學卓越獎」頒獎典禮於11月28日在南投縣政府文化局演藝廳舉行，基隆市尚仁國小以「楓香LEAD領航啟未來」方案從全國脫穎而出，榮獲金質獎並獲頒60萬元獎金。

基隆市教育處指出，今年共有來自各縣市14所國小入圍複選，尚仁國小以自我領導力教育為主軸，整合SEL、PBL專題發表、參與式校園改造與國際教育交流等元素，打造「LEAD」四力課程：Listen覺察力、Empower影響力、Actualize實踐力與Develop領導力，協助學生成為覺察者、賦能者、實踐者與領導者。

▲學生多元表現優異（語文）。

尚仁國小教學團隊表示，透過LEAD課程，學生在體育、音樂藝術、語文表現及專題研究等領域皆展現優異成果。學生主動投入團隊合作，展現跨域實踐能力與積極參與精神，落實「從學習走向行動、從校內走向世界」的教育願景，讓每個孩子都能自信成長、成為更好的自己。

尚仁國小學生分享，過去遇到衝突常因情緒失控而與同學爭執，如今透過課程學會覺察情緒、負責任地表達與傾聽，能理解他人並化解誤會；另有六年級學生表示，參與校內學術研討發表會，從生活中發現問題並自主設定研究主題、方法與策略，完成任務後獲得極大成就感。

基隆市教育處長徐嬿立表示，尚仁國小此次獲得金質獎，是親師生共同努力與多元課程成果的最佳肯定，期盼未來有更多基隆教學團隊持續精進、再創佳績，為基隆市爭光。

▲學生多元表現優異（品德教育）。

▲學生參與式校園改造，荒地變農田。

▲學生多元表現優異（體育）。

▲自我領導力融合SEL課程，學生發表。

▲學生多元表現優異（音樂）。