　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

基隆教育再創亮點！尚仁國小勇奪「教學卓越金質獎」

▲基隆尚仁國小勇奪教學卓越金質獎。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆尚仁國小勇奪「教學卓越金質獎」。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

教育部「2025年度教學卓越獎」頒獎典禮於11月28日在南投縣政府文化局演藝廳舉行，基隆市尚仁國小以「楓香LEAD領航啟未來」方案從全國脫穎而出，榮獲金質獎並獲頒60萬元獎金。

基隆市教育處指出，今年共有來自各縣市14所國小入圍複選，尚仁國小以自我領導力教育為主軸，整合SEL、PBL專題發表、參與式校園改造與國際教育交流等元素，打造「LEAD」四力課程：Listen覺察力、Empower影響力、Actualize實踐力與Develop領導力，協助學生成為覺察者、賦能者、實踐者與領導者。

▲基隆尚仁國小勇奪教學卓越金質獎。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲學生多元表現優異（語文）。

尚仁國小教學團隊表示，透過LEAD課程，學生在體育、音樂藝術、語文表現及專題研究等領域皆展現優異成果。學生主動投入團隊合作，展現跨域實踐能力與積極參與精神，落實「從學習走向行動、從校內走向世界」的教育願景，讓每個孩子都能自信成長、成為更好的自己。

尚仁國小學生分享，過去遇到衝突常因情緒失控而與同學爭執，如今透過課程學會覺察情緒、負責任地表達與傾聽，能理解他人並化解誤會；另有六年級學生表示，參與校內學術研討發表會，從生活中發現問題並自主設定研究主題、方法與策略，完成任務後獲得極大成就感。

基隆市教育處長徐嬿立表示，尚仁國小此次獲得金質獎，是親師生共同努力與多元課程成果的最佳肯定，期盼未來有更多基隆教學團隊持續精進、再創佳績，為基隆市爭光。

▲基隆尚仁國小勇奪教學卓越金質獎。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲學生多元表現優異（品德教育）。

▲基隆尚仁國小勇奪教學卓越金質獎。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲學生參與式校園改造，荒地變農田。

▲基隆尚仁國小勇奪教學卓越金質獎。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲學生多元表現優異（體育）。

▲基隆尚仁國小勇奪教學卓越金質獎。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲自我領導力融合SEL課程，學生發表。

▲基隆尚仁國小勇奪教學卓越金質獎。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲學生多元表現優異（音樂）。

【更多新聞】

►基隆啟動「1127水污事件3大補助」　減輕7萬餘受災戶用水衝擊

►國光客運保修廠亂排廢水重罰100萬　基市府加速清淤、續追污染源

►自來水飄汽油味！謝國樑：2家偷排廢水非元兇　真正污染源仍待查

►河川污染追查加速！謝國樑衝前線指揮　暖暖仁愛供水延長10天

►找到了！害基隆、汐止15萬戶喝汙水疑似源頭曝光　今緊急清除

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/04 全台詐欺最新數據

更多新聞
480 2 0084 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
直擊／IU奪傳奇大獎！「GD拿到同獎項」驚喜現身　5萬人嚇歪
高雄人夫摩鐵交媾狐狸精！二度懷孕產下女兒　正宮氣瘋
史上第一人！女歌手唱一半「燈全關了」　全場摸黑12分鐘
林逸欣爸爸「暴瘦緊急送醫住2周」！　病因曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

基隆消防3志工獲全國菁英獎　游家懿：城市韌性真正力量

基隆教育再創亮點！尚仁國小勇奪「教學卓越金質獎」

不法業者冒名上門推銷滅火器　基隆消防提醒3步驟識破詐騙

高雄人快儲水！明11行政區停水10hrs　影響60萬戶範圍曝

1500人坐滿願景園區草皮推正向數位生活　黃偉哲：陪伴比螢幕更重要

太管處優秀學生獎助學金名單出爐　國小到研究所獎助320人

南投縣表揚1370對金婚、鑽石婚、白金鑽婚佳偶

防杜基隆水質污染！立委王正旭促建置油膜偵測　升級攔油設備

台南市勞工領袖大學結訓186人！　強化職能展現終身進修行動力

跳出傷悲無私奉獻！服務時數突破8千小時　門諾4人獲選金牌志工

遇客人也是GD粉直接開聊　聽可幫搶票2人驚訝後退

等了快2年金孫終於回家！哭抱鹹粥嬤：以後會找正當工作

賴瑞隆兒子霸凌同學惹議　自責道歉：先動手就不對

男子報案稱自己遭綁架！警方急追30小時，靠一隻金蒼蠅找到遭埋屍體｜詐團活埋命案●上｜《我在案發現場》

基隆消防3志工獲全國菁英獎　游家懿：城市韌性真正力量

基隆教育再創亮點！尚仁國小勇奪「教學卓越金質獎」

不法業者冒名上門推銷滅火器　基隆消防提醒3步驟識破詐騙

高雄人快儲水！明11行政區停水10hrs　影響60萬戶範圍曝

1500人坐滿願景園區草皮推正向數位生活　黃偉哲：陪伴比螢幕更重要

太管處優秀學生獎助學金名單出爐　國小到研究所獎助320人

南投縣表揚1370對金婚、鑽石婚、白金鑽婚佳偶

防杜基隆水質污染！立委王正旭促建置油膜偵測　升級攔油設備

台南市勞工領袖大學結訓186人！　強化職能展現終身進修行動力

跳出傷悲無私奉獻！服務時數突破8千小時　門諾4人獲選金牌志工

五月天阿信50歲了！　攜手F3宣布重磅喜訊「真的要開演唱會了」

基隆消防3志工獲全國菁英獎　游家懿：城市韌性真正力量

IU甜美公主造型降臨高雄　Ｖ字鑽鍊勾勒優美肩頸弧度

直擊／IU奪傳奇大獎！「GD拿到同獎項」驚喜現身　5萬人嚇歪尖叫

基隆教育再創亮點！尚仁國小勇奪「教學卓越金質獎」

東森樂齡四健會益智競賽參賽人數創新高！總裁王令麟驚喜現身

自私母抱3歲女兒共赴死獲救　遭殺人未遂起訴！檢斥孩子不是附屬品

町田啓太三度訪台...被粉絲逗樂了　甜喊：每次回來心情都好❤️

直擊幕後／得獎者只能講45秒！影后超時　朴寶劍「快嘴致謝」完美救場

鮮芋仙香港爆欠租2000萬又拖薪、5店接連熄燈！　台灣總部發聲

【瞬間奪命】遊覽車轉彎撞機車！ 69歲騎士頭部重創亡

地方熱門新聞

台中捷運綠線延伸明年第一季送審

地方特考屏東考區411人應試　錄取率僅8％

60萬戶高雄人快儲水！明11區停水10hrs

台日文化交流最強助攻！黃偉哲：台南好YOUNG每年都把日本藝人請來

消防機器人變身小小網紅烏山頭生活節吸引大小朋友排隊互動

從戰機材料到半導體關鍵技術馬堅勇博士台南開講

悶燒疑慮說清！烏樹林火災全滅後市府公布空品、水質檢測皆正常

國際扶輪3502地區實踐 ESG　寶眷是重要推手

1500人坐滿願景園區草皮推正向數位生活陪伴比螢幕更重要

張啓楷嘉義贈菜　喊話爭取嘉義建設

桃源殿水官大帝聖誕　劉和然親赴參拜

大型車肇事飆升　里港警啟動重點取締

仁愛國中安心就學交通車啟用

中大資管系陳以錚教授　崇越論文大賞成績亮眼

更多熱門

相關新聞

新北有機好茶評選揭曉　坪林茶農陳金環奪金質獎

新北有機好茶評選揭曉　坪林茶農陳金環奪金質獎

新北市有機運銷合作社於9月13、14日在新店YES！LIFE裕隆城辦理「新北有機好茶分類分級評選頒獎典禮暨新北有機環境永續市集」，本屆由農友陳金環獲得包種茶組金質獎，新北市副秘書長張其強今（13日）出席頒獎，肯定農友製茶辛勞與對農業永續發展的貢獻。

全台首創8字鳳梨酥　送禮新選擇

全台首創8字鳳梨酥　送禮新選擇

林業署嘉義分署媒合金質獎廠商免費修屋！

林業署嘉義分署媒合金質獎廠商免費修屋！

桃園宋屋國小奪「米其林金質獎」

桃園宋屋國小奪「米其林金質獎」

阿里山林鐵42號隧道計畫獲工程金質獎

阿里山林鐵42號隧道計畫獲工程金質獎

關鍵字：

尚仁國小教學卓越基隆教育LEAD課程金質獎

讀者迴響

熱門新聞

入冬最強寒氣侵台！低溫下探10度連凍4天

繳電費「發票爽中1000萬」　獎落這縣市！

Joeman新女友「醫美前」舊照流出 　和現在判若兩人

全台第3家「島語」12/29開幕

塑膠微粒在全身跑透透！醫師教3排毒方式

阿公阿嬤溜滑梯上演活春宮！分別遭拘役40、25日

目睹鼎泰豐「大型雙標現場」震驚了　OL喊：下次講英文

他買交換禮物「小到看不清楚」　網驚：增值又實用

楓葉姐姐GG？抖音正式下令「嚴禁過度美顏」

快查是不是你！喝手搖飲「爽中發票1000萬」

勞工10萬救命錢來了！　12／15開放申請

以為標到3千萬宅　夫妻驚覺買到泥土路

吃麵包搭「1飲品」」可有效控血糖！

中山變態男連抓8女屁股！光頭哥霸氣壓制

曾為愛消失歌壇　51歲玉女歌手現蹤瑞士美成這樣！　

更多

最夯影音

更多
遇客人也是GD粉直接開聊　聽可幫搶票2人驚訝後退

遇客人也是GD粉直接開聊　聽可幫搶票2人驚訝後退
等了快2年金孫終於回家！哭抱鹹粥嬤：以後會找正當工作

等了快2年金孫終於回家！哭抱鹹粥嬤：以後會找正當工作

賴瑞隆兒子霸凌同學惹議　自責道歉：先動手就不對

賴瑞隆兒子霸凌同學惹議　自責道歉：先動手就不對

男子報案稱自己遭綁架！警方急追30小時，靠一隻金蒼蠅找到遭埋屍體｜詐團活埋命案●上｜《我在案發現場》

男子報案稱自己遭綁架！警方急追30小時，靠一隻金蒼蠅找到遭埋屍體｜詐團活埋命案●上｜《我在案發現場》

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯追劇餅乾大開箱

全聯追劇餅乾大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就到「全聯補貨」！開箱追劇零食，看看哪款適合你

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面