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假帥哥美女又來了！誆投資虛擬貨幣詐千萬　21歲主謀爽開保時捷

記者張君豪／台北報導

刑事局偵四大隊第二隊日前接獲民眾檢舉：網路「RATE」虛擬貨幣交易平台涉嫌吸金詐欺，警方獲報後展開調查，發現張姓主嫌（21歲、詐欺等多項前科）架設詐騙網站並主持機房話務人員，警方23日收網分別在新北板橋、中和區逮捕張姓主嫌及機房負責人、話務手共13人，並查扣市價高達300多萬元的保時捷跑車一輛。

▲刑事局日前收網逮捕張姓主嫌及其他集團共犯。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局日前收網逮捕張姓主嫌及其他集團共犯。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局日前收網逮捕張姓主嫌及其他集團共犯。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局日前收網逮捕張姓主嫌及其他集團共犯並起獲大批犯案電腦手機。（圖／記者張君豪翻攝）

刑事局偵四大隊接獲被害人反映詐騙情資後，與新北市警察局海山、永和警分局、刑大偵一隊、花蓮縣刑大科偵隊、台中市刑大偵六隊共組專案小組展開追查，發現張嫌透過臉書社團、演算法廣告吸引網友加入投資比特幣。

▲刑事局日前收網逮捕張姓主嫌及其他集團共犯。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局日前收網逮捕張姓主嫌及其他集團共犯。（圖／記者張君豪翻攝）

張嫌等人透過網路標榜「只要一支手機，就可以月入10萬」，利用帥哥美女照片創立臉書、LINE通訊軟體假帳號，以培養感情方式取得被害人信任，再誆騙被害人加入「RATE」虛擬貨幣投資平台，該集團並提供APP供被害人下載匯款。

但警方查出，該APP及網站的投資虛擬貨幣指數都是人為操控，初期會讓被害人賺取小利，之後等被害人卸下心防、投注大量金額，該集團就會封鎖失聯，警方查出光是北部一名被害人單次下單就高達150萬元，慘遭歹徒封鎖失聯。

該集團使用都是人頭帳戶及第三方支付帳戶，追查困難，警方收網時人頭帳戶資金早已轉移僅剩數十萬元，23日行動查扣桌上型電腦10組、蘋果牌筆電1臺、網路分享器3臺、行動電話16支、銀行存摺1本、教戰手冊1本、新臺幣7萬2,800元、保時捷汽車1部、毒品K他命19.8公克等。

刑事局統計，目前已約談近20名被害人到案，總計財損金額高達新台幣1000萬元，警方將待被害人財損金額統計完畢後，引援詐欺新制強制查扣張姓主嫌名下財產，警方訊後依涉嫌詐欺、組織犯罪條例將13人移送新北地檢署偵辦。

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