盜美女頭像攬客博弈　線上賭賓果半年吸金1600萬！警逮20人

記者張君豪／台北報導

刑事局28日破獲「巨星Online」假博弈詐欺網站，警方接獲線報發現該集團負責人江姓男子（35歲）從2019年10月開只招募詐騙平台業務人員，以LINE招攬網友加入賓果博弈，並假稱有「判斷賓果號碼的套利程式」可精準預測開獎，造成逾600網友被騙投資，吸金超過1600萬元新台幣，刑事局偵九大隊15日收網逮捕江姓主嫌等20人。

▲刑事局破獲巨星線上博弈平台逮捕江姓主嫌在內共20名該集團成員。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局出動除暴特勤隊員進行攻堅。（圖／記者張君豪翻攝）

江嫌還教唆手下在賭客LINE群組中，向被害人宣稱有判斷賓果號碼的套利程式，可以精確預測開獎號碼，屬於高報酬投資，歹徒並盜用正妹照片經營臉書、IG等社群軟體帳戶，以學員名義發文炫富、營造一擲千金假象，吸引被害人籌措更多資金投資。

▲刑事局破獲巨星線上博弈平台逮捕江姓主嫌在內共20名該集團成員，圖為其搭訕網友對話。（圖／記者張君豪翻攝）

警方調查被害人在「巨星Online」博弈網站儲值，若民眾要領回儲值金額，依照該博弈平台規定卻得下注高達18倍後才能領回，若有民眾下注賓果簽出正確開獎號碼，該集團也限制被害人領回金額，甚至下注獲利需繳45%服務費，二度坑殺被害人，被害人若提出異議，集團成員則立即將其封鎖，儲值款項亦無法領回。

刑事局偵九大隊與桃園市龜山警分局共組專案小組，報請新北地檢署檢察官魏子凱指揮，並出動刑事局除暴特勤隊攻堅，當場查扣不法所得79萬元、作案手機30支、電腦15台、Wifi分享器5台、監視設備、薪資袋、教戰手冊、公司管理規定、員工合約書等贓證物。

警方逮捕包含該博弈網站主持人江姓男子及其胞弟主持水房等共犯一網打盡；警方統計經清查扣案帳冊，遭詐騙被害人逾600人，不法所得逾1,600萬元，全案依涉犯刑法第339之4條加重詐欺罪、洗錢防制法、組織犯罪防制條例等罪嫌，移送新北地檢署送辦。

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