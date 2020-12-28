全球9大城市跨年煙火懶人包　只剩3國能現場看

▲雪梨2018-2019年的跨年煙火。（圖／路透）

實習記者湯子暘／綜合報導

今年全球大受疫情影響，各國正面臨是否應取消跨年煙火晚會的問題，包括倫敦、香港、拉斯維加斯、里約熱內盧等城市都已取消，但仍有許多地方仍維持每年的傳統。根據《天空新聞》報導，傳染病學專家擔心，跨年夜將會成為今年最大的「超級傳播事件」。

澳洲雪梨

雪梨每年盛大的跨年煙火通常長達12分鐘，共計約有100萬人會在全球各地觀看，但今年因經濟大受疫情影響，將縮減到7分鐘。州長已經下令，「無論如何都應繼續進行」，但禁止民眾在雪梨港附近露營，原計要邀請5000多名醫療前線人員到場觀賞，也一併取消計畫。

英國倫敦



▲2018-2019年倫敦眼的跨年煙火。（圖／達志影像／美聯社）

英國政府早在9月便取消跨年晚會，民眾今年將無法看到泰晤士河上煙火滿天的壯觀畫面，最近因應變種新冠的威脅，所有大型聚會也被禁止。倫敦市長可汗（Sadiq Khan）呼籲，民眾們在跨年夜最好待在家裡不要外出。

美國紐約



▲2017-2018年的紐約時報廣場跨年煙火。（圖／達志影像／美聯社）

今年煙火晚會仍會如期舉行，但不允許一般民眾到場參與，只邀請一線醫護人員為嘉賓，迎接有史以來最小的人群。每年跨年夜的時報廣場（或譯時代廣場）的「水晶報時球」都會準時落下，伴隨著盛大的煙火，象徵一整年的結束，是紐約最具標誌性的跨年活動之一。

「報時球」覆蓋著2688個大小不一的水晶三角形，今年特別採用「幸福禮物」的設計，放出類似太陽的光芒。跨年活動的CEO斯特勞斯（Jeffrey Strauss）表示，期望用水晶球為每個人帶來溫暖與微笑，「每年我們都會有不同的主題，到了2021年，我們希望所有人都能獲得一點幸福。」

法國巴黎



▲2016-2017年法國巴黎凱旋門的煙火晚會。（圖／達志影像／美聯社）

法國預計將持續維持宵禁，從晚間8點至凌晨6點，往年煙火照亮艾菲爾鐵塔附近夜空的光景，今年將無法看到。但作曲家賈爾（Jean-Michel Jarre）的虛擬投影將會在聖母院大教堂內表演，讓民眾可以在家免費觀看。

總理卡斯泰（Jean Castex）表示，自10月30日巴黎第二次封城以來，確診數量有下降的趨勢，「我們正處於平穩的時期，但如果法國鬆懈下來，未來還會面臨第三次封城。」

阿拉伯聯合大公國 杜拜

幸運的是，今年杜拜的跨年煙火並照常舉辦。根據當局說法，與以往一樣圍繞著全球最高建築物－－哈里發塔來進行，林蔭大道被設為觀賞區域，但民眾必須保持社交距離和遵守防疫守則，且有人流限量管制。

對於那些無法到場的人而言，也能選擇在家透過ZOOM或mydubainewyear.com網站來觀看直播，預計於31日當地時間晚上8:30（台灣時間12:30）開始。

▲2016-2017年的杜拜哈里發塔煙火。（圖／達志影像／美聯社）



日本東京

日本已停開跨年夜當天所有夜班列車，東京市內大型的倒數派對、音樂會等也一併被取消。根據《日本時報》報導，這是東日本鐵路公司（JR East）自1987私有化以來，首度取消營運夜班列車。

此外，以往日本民眾在新年參拜神社的傳統也將受影響。東京明治神宮每年新年期間會有300萬人到訪，今年決定在此期間關閉，直到元旦凌晨6點才會開放，「我們要求人們簡短地拜年就好，希望民眾們能推遲新年參拜。」

馬來西亞 吉隆坡

由於受到《有條件行動控制令》的約束，吉隆坡將不會有煙火晚會、戶外音樂會，社交聚會也被禁止，包括多數電影院在內的娛樂場所都將關閉，購物中心也取消原定的跨年活動。

跨年活動主辦方之一The Curve的發言人表示，「對任何新年慶祝活動來說，重要的是要表達對來年的希望、感激和樂關。這次在疫情影響下，The Curve呼籲每位民眾都能將家人、朋友乃至整個社區的安全，擺在第一位。」

巴西 里約熱內盧



▲巴西2018-2019里約熱內盧柯帕加巴納海灘（Copacabana Beach）的跨年煙火。（圖／達志影像／美聯社）

巴西作為這次疫情損失最慘重的國家之一，至今仍在掙扎著抗擊新冠疫情。市長克里維拉（Marcelo Crivella）已取消一年一度的海灘狂歡活動，不會施放任何煙火，其餘活動也改到線上進行。

台灣台北

台灣各縣市仍維持舉辦跨年活動，配合人流管制、全程戴口罩等防疫措施，但實際仍可能依情況，於活動前一天停辦。「台北最High新年城 2021跨年晚會」將要求檢測民眾體溫，並以實名制入場。