盧秀燕就職滿2周年　率官員穿白帽T秀台中「五大幸福蛻變」

記者游瓊華、李忠憲／台中報導

台中市長盧秀燕今天就職滿兩周年，率領市府團隊向市民報告施政成果，全體官員身著白色帽T亮相，傳達「年輕活力更有行動力，空氣環保陽光政治，繼續努力！」意象。盧秀燕細數過去兩年政績，包括改善空品、到本周五開始的敬老愛心卡計程車車資補助，單趟50元提高為85元以及全市公告地價平均調降2成等，逐步實現當時選舉政見。

▲台中市長盧秀燕今就職滿2年，舉行記者會報告施政成果。（圖／台中市政府提供）



盧秀燕指出，台中五大幸福蛻變，包括改善財政，年舉債數大幅下降一半，可舉債額度從88億元提升至200億元以上，化解財政危機。其次為完成許多重大建設例如大智路通車、水湳中央公園開幕啟等。

▲就職滿2周年，台中市長盧秀燕率官員穿年輕帽T齊亮相數政績。（圖／記者游瓊華攝）



此外，盧秀燕強調，上任至今企業在台中投資總額高達7160億元，其中鼓勵民間自有投資就有5019億元，包括東區LaLaport及台中港Outlet二期兩大投資案，台中購物節今年更累積高達90億元消費金額；台中市青年失業率創9年來最低，今年1至9月主要遊憩據點遊客數，台中以3445萬旅客人數勇奪全國第一，不畏疫情創造觀光佳績。

▲盧秀燕就職滿2年，今天率官員穿年輕帽T齊亮相舉行記者會細數政績。（圖／記者李忠憲攝）



至於選舉時主打政見，空品改善部分，盧秀燕也提到，她上任後，台中PM2.5平均排放濃度由107年每立方公尺18.8微克，去年降至17.7微克，今年截至12月20日更降至15.4微克，改善幅度近2成，已接近國家空氣品質15微克標準。最後是社福及托育環境改善，包括推動「公托、公幼、親子館倍增計畫」，親子館、公托數量都增加；去年7月也恢復老人健保補助；台中現有老人關懷據點數超過400處，全國第一，明年也將增加10億元預算推動長照計畫；明年1月起也將加碼敬老愛心卡的計程車車資補助，單趟50元提高為85元。