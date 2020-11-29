黃暐瀚：攻擊高嘉瑜買包「有點ＯＯＸＸ」　對國民黨有好處嗎？

▲民進黨立委高嘉瑜。（資料照／記者林敬旻攝）

記者蘇晏男／台北報導

民進黨立委高嘉瑜日前爆出買房爭議後，遭國民黨議員游淑慧、王欣儀接連揭露買名牌貨，而她事後則反嗆蹭生量。對此，資深媒體人黃暐瀚在臉書表示，國民黨不用對高嘉瑜，落井下石，她犯錯、買房沒說都可以批評，但後續攻擊她買包、吃餅乾、到處瞎拼，「那就真的有點ＯＯＸＸ」。

黃暐瀚認為，高嘉瑜在房屋居住正義執行上有盡到立委職責，現在台北房價特別貴，立委質詢台北房價，跟她有沒有房子是兩碼子事，即便她手上有房子，是大戶，但她是立法委員就應該質詢。

黃暐瀚表示，高嘉瑜過去的論述看起來像買不起房子，可是她曾在去年跟財產申報中透露過買2間套房，所以不算完全欺騙，但講法不是完全精確，導致大家覺得她經濟環境沒有那麼好，這部分看起來是不誠實，該道歉應該道歉。

黃暐瀚指出，看到很多人在罵高嘉瑜，包括王欣儀、游淑慧等人對高嘉瑜的評價，讓他覺得，如果國民黨不對高嘉瑜趕盡殺絕，其實也是在幫國民黨。

他舉例，當年國民黨的「草協聯盟發起人」李正皓，天天上節目罵國民黨與前高雄市長韓國瑜。那時綠營節目巴不得天天找他上節目罵國民黨，哪有一個綠營政治人物，會去追打李正皓？

「當然，我不是說國民黨不能批評高嘉瑜，要養著，捧著，不是。」黃暐瀚強調，如果高嘉瑜犯下「違法關說」、「作奸犯科」或「酒駕撞死人還找人頂包」這類的事，那在野黨當然可火力全開，手起刀落。但光是出國買包、吃小朋友餅乾等事，是能弄死一個立委嗎？何況高嘉瑜還是現在少數會對民進黨政策提出「異見」的執政黨立委。

黃暐瀚表示，真把高嘉瑜「打死」了，或讓她「封口」了，對國民黨有什麼好處嗎？