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挺萊豬遭鄉親追問！3綠委突襲跑票　王美惠淚崩「陷我們於不義」

記者柯沛辰／綜合報導

萊豬修法強勢過關，民進黨挾多數優勢表決，9項行政命令全數通過。不過，民進黨林淑芬、江永昌、劉建國等3名立委跑票，將面臨黨紀處分，不僅同黨同志鄭運鵬率先在臉書嘲諷，連王美惠也淚訴「跑票是陷我們於不義！」

事實上，這不是林淑芬第一次與黨團不同調，回顧2018年勞基法修法，當時她在議場內疾呼，「迫使勞工任由資方宰割，這不是進步！」語畢，全場國民黨立委拍手叫好、大聲歡呼，也讓林淑芬堅持理念價值的形象深植人心，被譽為「民進黨最後良心」。

▲▼民進黨立委江永昌、林淑芬、劉建國於立院審查9項萊豬命令，選擇全棄權。（合成圖／ETtoday資料照）

▲萊豬表決，民進黨立委江永昌、林淑芬、劉建國跑票。（合成圖／ETtoday資料照）

如今林淑芬為了萊豬議題投下「棄權票」，無疑是表達反對立場。相較前幾次風頭過後，林淑芬都全身而退、未真的受到懲處，這次民進黨立院黨團總召柯建銘25日堅定表示，「很抱歉，我們一定會送紀律委員會！」

黨團幹事長鄭運鵬24日在臉書開第一槍，貼文暗諷「原來，跑票就可以去過聖誕～」但林淑芬不甘示弱，不僅在臉書回嗆「聖誕節怎麼過？我還真不知道，畢竟我總是在工作跑攤中度過」，還在文末備註一句「要選市長的人，拜託你格局不能太小，好嗎？」

▲▼挺萊豬遭鄉親追問！3綠委突襲跑票　王美惠淚崩「陷我們於不義」。（圖／翻攝自臉書）

▲▼鄭運鵬、林淑芬臉書隔空對嗆，火藥味濃厚。（圖／翻攝自臉書）

▲▼挺萊豬遭鄉親追問！3綠委突襲跑票　王美惠淚崩「陷我們於不義」。（圖／翻攝自臉書）

不過，另外兩位跑票立委倒是低調許多，其中江永昌不願多作回應，劉建國也神隱不現身。同樣備感壓力的還有來自嘉義的王美惠，因為難以面對鄉親，忍不住在鏡頭前流下淚水，「你這樣跑票，陷我們於不義，因為別人會覺得說，為什麼人家可以那樣做，我們卻不能（跑票）。」

▼也有綠委置身事外，在議場位子上玩手機。（圖／翻攝自YouTube／羅友志）

▲▼羅友志踢爆余天在表決萊豬進口9項行政命令時玩手遊麻將。（圖／翻攝自YouTube／羅友志）

▲▼立法院會審查萊豬行政命令 食品安全衛生管理法部分條文修正草案 民進黨立委林淑芬 劉建國 都棄權。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立院萊豬表決，民進黨立委林淑芬、劉建國、江永昌都棄權。（圖／記者屠惠剛攝）

 
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