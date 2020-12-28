最嚴軍紀改革！元旦實施「5大重點」一次看　考績丙以下就掰掰

▲國防部將於元旦實施史上最嚴的「國軍軍風紀律改革專案」。（圖／國防部）

記者施怡妏／綜合報導

國防部為持續落實部隊紀律要求、提升人員素質，將於元旦一月一日正式實施「國軍軍風紀律改革專案」，主要針對各種可能發生的危安因素，做最周延的防範準備，致力達到「零違法、零違紀、零傷亡」目標。以下整理出5項改革過後的實施方式。

國防部曾於10月時表示，為提升留優汰劣效率、鞏固國軍精實戰力，祭出史上最嚴「國軍軍風紀律改革專案」。國防部發言人史順文少當時表示，國軍全面檢討現行作業規定、策訂軍風紀律改革專案實施計畫，以防患於未然，共同建立一支平時能救災、戰時能作戰的現代化勁旅。

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2021年「國軍軍風紀律改革專案」：

1. 重大軍風紀案件：

肇事官兵一律記2大過汰除，汰除的作業期程由原45個工作日縮短至24日，事證明確毋須辦理再審議者，再縮短至10日，並立即調離現職。單位相關主官、管及士官督導長後續派職、晉陞與派訓將納入參據，以強化督管責任，案發單位各級幹部也將面臨究責。

若情況嚴重，國防部每周由總長或副總長執行官主持，召集肇案聯兵旅層級主官及士官督導長到國防部提報，所涉各階層部隊主官也須視訊與會。

2. 酒假、吸毒、違反性別分際及涉重大品德違失：

記大過2次，最快7天內完成汰除，案發單位各級幹部若未盡防處、督管之責，併案檢討究責。

▲年度考績為「丙上」以下人員，立即辦理汰除，汰除作業則由原來的38天，縮減至最快7天內完成。（示意圖／記者李毓康攝）

3. 違反資通安全、保密工作人員：

要求「涉法者依法偵辦，違規者依懲處基準表核予記過以上人員，一律調離現職，三年內不得薦訓、向上派職，並納入供爾後人事運用參據」。

4. 年度考績：

為貫徹「留優汰劣」，採「嚴考核、嚴淘汰」的作法，達到「精兵政策」目標，年度考績為「丙上」以下人員，立即辦理汰除，汰除作業則由原來的38天，縮減至最快7天內完成。

5. 新訓時未落實考核：

志願役士兵因個人品性經評審不符現役，除退訓外，這些人到單位報到後肇生重大案件，經查在新訓未落實考核者，併案檢討相關人員。