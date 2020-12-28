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快訊／休息一天！1運8技術偵察機擾台　空軍廣播驅離

▲▼運8技術偵察機。（圖／國防部提供）

▲運8技術偵察機。（資料照／國防部提供）

政治中心／綜合報導

共機擾台！國防部28日公布最新軍事即時動態，1架運8技術偵察機下午入侵我西南空域，我空軍立即升空應對。根據資料顯示，我空軍派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離、防空飛彈追監，這是共機本月第17度擾台。

國防部12月軍事即時動態資料顯示，共機12月累計擾台17次，12月1日運8反潛機1架次、12月2日運8反潛機1架次、12月4日1架運8反潛機、1架運8技術偵察機、1架運8遠干機，12月5日1架運8反潛機、1架運8技術偵察機、12月6日運8反潛機1架次、12月7日運8反潛機1架次、12月9日運8遠干機1架次、運8技術偵察機1架次。

12月10日運8遠干機1架次，12月12日運8反潛機1架次，12月15日1架次運8反潛機、1架次運8技術偵察機、12月16日則出動4架次戰機，分別是1架次運8反潛機、1架次運8技術偵察機、1架次運8電偵機、1架次運9通信對抗機，12月20日1架運8反潛機、1架運8遠干機，12月22日1架運8反潛機、1架運8遠干機，12月24日1架運8反潛機、1架運8遠干機，12月25日1架運8反潛機、1架運8技術偵查機，12月26日1架運8反潛機、12月28日運8技術偵察機1架次。

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