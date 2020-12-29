火辣直播主斗內遭酸「拜金」　怒告經紀公司背信結果出爐

▲直播主酸酸ENNY控告經紀公司把她塑造成敗金形象，害多位粉絲誤解，控告公司涉嫌背信罪。（圖／翻攝臉書）

記者黃宥寧／台北報導

一名女直播主酸酸懷疑所屬的經紀公司盜用她LINE、臉書粉絲團帳號，向粉絲要求金錢贊助，讓她在網路上被塑造成「拜金女」形象。訴訟爭議不斷的她，向經紀公司提告背信，控告公司李姓經紀人及2位管理粉絲團男子涉嫌背信，傷害她的名譽，不過酸酸無法證明財產受損，台北地檢署29日以罪嫌不足等理由，處分不起訴。

據悉，LINE帳號為所謂的「官LINE」，許多經紀公司都會幫旗下直播主設帳，也會派所謂的小編化身幫該直播主代為與粉絲聊天、互動交流。而酸酸和該經紀公司簽約後也擁有一個官LINE，只是小編卻不時在LINE上拜託粉絲買點數、送禮等，引來不少粉絲質疑她是不是愛錢及拜金。

身材火辣的酸酸在直播平台小有名氣，2019年初發現經紀公司「裕祥文創」擅自以LINE帳號向她的粉絲要「斗內」，表示「情人節要送小禮物」、「不到100萬點薪水會被扣」，可能需要下海陪酒等，沒想到反遭粉絲狂酸她狂酸她「拜金」。酸酸得知一怒之下控告經紀公司負責人背信。北檢調查後，認為背信屬財產犯罪，酸酸無法證明自己財物受損。

經檢察官抽絲剝繭調查，發現這些粉絲都是和經紀公司經營的LINE帳號聊天後，「自己決定」要去直播平台刷卡送禮給她，酸酸也因此有獲得拆帳抽成，因為所謂背信罪成立是必須造成他人財產損失，酸酸只是純粹抱怨自己名譽受損，無法證明自己財物有所損害，甚至也沒有證據顯示是李姓經紀人及2位LINE管理者所為，因此全案處分不起訴。

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