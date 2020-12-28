12夢境場景刷爆IG！全台第一座彩色「口罩牆」　色廊展2.0華山開跑

▲▼「色廊2.0-夢境製造所」。（圖／聯合數位文創提供）



記者林育綾／台北報導

全球累積觀展次數破百萬、曾在IG瘋狂洗版的「色廊展」強勢回歸，「色廊2.0-夢境製造所」即日起至明年4/5在台北華山文創園區開展，以「12個顏色 X 12個夢境」打造繽紛奇幻的創意場景，再搭配心理學家獨家設計的顏色心理測驗，同時打造全台第一座「彩色口罩牆」，預計再掀一波打卡潮！

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▲▼「色廊2.0-夢境製造所」以12個顏色 X 12個夢境，打造繽紛奇幻的創意場景。（圖／記者林育綾攝）



「色廊2.0」延續了之前色廊展的顏色房間概念，以「夢境」為主軸，串連顏色探索人生各階段不同的夢境，結合視覺創意、裝置藝術、心理測驗及療癒語錄，以全新色系打造升級夢幻場景。

▲▼「色廊2.0-夢境製造所」預計再掀一波打卡潮。（圖／聯合數位文創提供）

其中焦凡凡表示自己最喜歡粉紅色房間，因為除了自己本身喜歡粉紅色外，這間房間將仙人掌與詞句搭配得非常好，「我懂了！我就是個討人厭的美麗女孩」好像在形容現在很多美麗的女孩看似帶著刺，但只有懂得人就明白她可愛的地方。她也說，這次展覽其實比想像中更好拍，加入的故事性主體更賦予每個房間靈魂，整體體驗非常有趣，喜愛拍照玩樂的朋友絕對不能錯過。

▲▼「色廊2.0-夢境製造所」打造夢幻場景，預計掀起一波IG打卡潮。（圖／聯合數位文創提供）



這次除了焦凡凡擔任代言人外，部分展間陳設也特別找來深受年輕人喜愛的網紅，包括Blaire、王安蕾、李花、見習網美小吳、阿卡貝拉、林進，一起創意發想，挑選各自最有感的顏色及對周遭事物想法，融入房間設計，包含對目前生活的感謝、展現未來期許，讓粉絲們睜大雙眼找到這些小巧思一起合照。

▲「色廊2.0-夢境製造所」打造夢幻趣味場景，預計掀起一波IG打卡潮。（圖／聯合數位文創提供）

而面對後疫情時代，口罩仍然是防疫的必需品，在加入了許多不同花樣與顏色後，口罩儼然也成為一種另類裝飾。其中台灣製親親口罩以可愛印花、夢幻色系、聯名打開市場知名度，高顏值又充滿美感的設計，讓口罩市場增添不少心意，這次特別與色廊展攜手合作，用口罩原料中最外層的防潑水不織布，搭配柔美漸層色系，打造獨一無二的「彩色口罩牆」。

▲▼「色廊2.0-夢境製造所」。（圖／聯合數位文創提供）

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