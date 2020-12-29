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結紮做到零撲殺！花蓮落實動保新思維　邀請觀賞《十二夜2》

▲導演Raye說，「狗貓結紮」是現今社會尚未普及的觀念。（圖／花蓮縣府政府提供，下同）

導演Raye說，「狗貓結紮」是現今社會尚未普及的觀念。（圖／花蓮縣府政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

狗貓是人類最好的朋友，花蓮縣政府為讓社會大眾更深入了解狗貓議題、凝聚動物保護量能，日前在新天堂樂園威秀影城辦理紀錄片《十二夜2：回到第零天》播映活動，並邀請導演Raye於映後和觀影民眾交流分享。藉由紀錄片中積極推廣「結紮」和「飼主教育」的觀念，讓正確的動物養育心態與知識，能夠在民眾的心中發芽。

台灣修法推行「零撲殺政策」，但在棄養與繁殖仍然不斷循環之下，流浪狗問題並沒有獲得良好的解方；《十二夜2：回到第零天》則將鏡頭帶出收容所，讓觀眾從社會不同角落，探討流浪動物問題的源頭。

▲導演Raye說，「狗貓結紮」是現今社會尚未普及的觀念。（圖／花蓮縣府政府提供，下同）

aye表示，推出續作《十二夜2：回到第零天》，傳達「犬貓結紮、生命教育」觀念。

導演Raye說，「狗貓結紮」是現今社會尚未普及的觀念。2013年電影《十二夜》講述了因棄養或流浪來到公立收容所的生命，喚起了大眾對於收容所狗貓的關心，非其本意地促使2018年動物保護法修法「零撲殺政策」上路，在配套措施不足的情況下，造成全台各地人狗衝突層出不窮、各縣市動物收容所出現「滿載」的狀況，因此再推出續作《十二夜2：回到第零天》，希望著重傳達「犬貓結紮、生命教育」觀念。

▲導演Raye說，「狗貓結紮」是現今社會尚未普及的觀念。（圖／花蓮縣府政府提供，下同）

花蓮縣府藉由紀錄片中積極推廣「結紮」和「飼主教育」的觀念。

與會的張美慧議員及林源富議員也在映後分享心得，推動動物保護觀念，可從社區及學校教育著手，並期許各位鄉親成為縣府的後盾，一同解決流浪犬貓問題。農業處長吳昆儒表示，縣府非常重視源頭管理，每年皆舉辦三合一下鄉絕育活動，民眾可於活動期間向公所登記報名，明年將持續向中央爭取經費，並與民間動物保護團體協會合作，推行短時間大量絕育，期盼公私協力合作源頭減量。

農業處說明，近期即將完工的「狗貓躍動園區」，未來也將融入社區及校園執行動物生命教育的任務，藉由飼主訓練講座、宣導認養不棄養與結紮的觀念，強化飼主責任，希望大家能共同參與，成為縣府推行動物保護工作的最佳夥伴。

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