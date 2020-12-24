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做動物守護者！　台南頑皮世界環教中心正式啟用

▲台南頑皮世界動物園「環境教育中心」開幕啟用，交通部長林佳龍、台南市長黃偉哲到場祝賀，藝人曾莞婷擔任親善大使，頑皮世界董事長張榮華，誓言做動物守護者。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南頑皮世界動物園「環境教育中心」開幕啟用，交通部長林佳龍、台南市長黃偉哲到場祝賀，藝人曾莞婷擔任親善大使，頑皮世界董事長張榮華，誓言做動物守護者。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台灣動物保育行動又邁出了一大步！歷時半年的規劃、興建，台南頑皮世界動物園「環境教育中心」24日正式開幕啟用，交通部長林佳龍、台南市長黃偉哲到場祝賀，並由長期投身公益的藝人曾莞婷擔任親善大使，頑皮世界董事長張榮華在眾人見證下簽署約定書，誓言全力推動動物保育與教育，做動物的守護者。

▲台南頑皮世界動物園「環境教育中心」開幕啟用，交通部長林佳龍、台南市長黃偉哲到場祝賀，藝人曾莞婷擔任親善大使，頑皮世界董事長張榮華，誓言做動物守護者。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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頑皮世界是南台灣最大動物園，園內養育了3百種、2千多隻動物，由於園區採取半開放式飼養，所以遊客都可以近距離和動物親近互動，像是水豚、長頸鹿、黑腳企鵝…，都是遊客最喜歡拍照打卡的超萌明星動物，只是過去缺乏完善的醫療設施，對於動物的照護有待加強。

今年3月由新的經營團隊接手後，以加強「動物保育」與「生態教育」作為發展重點。斥資千萬打造「環境教育中心」，分為動物醫院、動物廚房、互動探索館共三個場域。

▲台南頑皮世界動物園「環境教育中心」開幕啟用，交通部長林佳龍、台南市長黃偉哲到場祝賀，藝人曾莞婷擔任親善大使，頑皮世界董事長張榮華，誓言做動物守護者。（圖／記者林悅翻攝，下同）

在「動物醫院」方面，頑皮世界除了重新裝修空間動線、採購專業醫療器材，也延攬多位獸醫師、藥檢師，組成專業的醫療照顧團隊；而「動物廚房」內有多位營養師，每天為動物調配專屬健康膳食，並進行食材安全把關，希望讓動物吃得營養、健康；至於「互動探索館」，則是運用AR、MR、浮空投影等數位科技，打造互動實作遊戲，讓遊客在遊戲中學習生態保育知識。

▲台南頑皮世界動物園「環境教育中心」開幕啟用，交通部長林佳龍、台南市長黃偉哲到場祝賀，藝人曾莞婷擔任親善大使，頑皮世界董事長張榮華，誓言做動物守護者。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲市長、林佳龍部長一行人，在參觀動物醫院時，頻頻好奇詢問，為何活蹦亂跳的猴子會乖乖躺在診療檯上，接受洗牙和健檢？原來是不久前被獸醫師用吹箭麻醉了…。頑皮世界也趁機讓黃偉哲市長、林佳龍部長體驗一下吹箭，雖然在1:1比例的練習靶近在眼前，但要憋住呼吸，氣衝丹田讓吹箭射出，可是一點都不簡單，只見每個人都腮幫子鼓脹，臉紅脖子粗，最後都精準命中目標，博得滿堂彩。

▲台南頑皮世界動物園「環境教育中心」開幕啟用，交通部長林佳龍、台南市長黃偉哲到場祝賀，藝人曾莞婷擔任親善大使，頑皮世界董事長張榮華，誓言做動物守護者。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南頑皮世界動物園「環境教育中心」開幕啟用，交通部長林佳龍、台南市長黃偉哲到場祝賀，藝人曾莞婷擔任親善大使，頑皮世界董事長張榮華，誓言做動物守護者。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲市長等人開心地拿著吹箭，在標靶前合影，笑談年輕當兵時滿靶的英勇事蹟，但遇到了黏人可愛的公長頸鹿「皮皮」，就通通變成粉絲，不斷索討桑樹餵食，好讓皮皮可以更靠近自己。

▲台南頑皮世界動物園「環境教育中心」開幕啟用，交通部長林佳龍、台南市長黃偉哲到場祝賀，藝人曾莞婷擔任親善大使，頑皮世界董事長張榮華，誓言做動物守護者。（圖／記者林悅翻攝，下同）

今年6月，衛服部長陳時中到頑皮世界視察防疫工作時，就已經被皮皮逗笑得闔不攏嘴，現在再圈粉林佳龍。看著皮皮不斷用頭鑽進自己胳肢窩，林佳龍部長哈哈大笑直呼療癒，邊自拍邊說煩惱暫時放到一旁了。

▲台南頑皮世界動物園「環境教育中心」開幕啟用，交通部長林佳龍、台南市長黃偉哲到場祝賀，藝人曾莞婷擔任親善大使，頑皮世界董事長張榮華，誓言做動物守護者。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南頑皮世界動物園「環境教育中心」開幕啟用，交通部長林佳龍、台南市長黃偉哲到場祝賀，藝人曾莞婷擔任親善大使，頑皮世界董事長張榮華，誓言做動物守護者。（圖／記者林悅翻攝，下同）

至於原本就對動物充滿愛心的曾莞婷，不走男人陽剛路線，而是穿上防護衣化身為獸醫助理，用雙手輕輕抱著剛出生的小白兔，母愛大噴發小心翼翼餵食。除此之外，曾莞婷還用鮮甜水果和浣熊家族親密互動，只見貪吃的浣熊爸爸拼命伸長手討食，浣熊兒子則攀爬到曾莞婷身上撒嬌。超萌的模樣，讓曾莞婷直呼快被融化了。

▲台南頑皮世界動物園「環境教育中心」開幕啟用，交通部長林佳龍、台南市長黃偉哲到場祝賀，藝人曾莞婷擔任親善大使，頑皮世界董事長張榮華，誓言做動物守護者。（圖／記者林悅翻攝，下同）

身為動物世界村的一員，頑皮世界希望環境教育中心啟用後，用具體的行動，展現對動物照護與健康醫療的重視，也希望寓教於樂，推廣生態保育之理念，未來遊客到頑皮世界，除了親近療癒動物，也有滿滿的知識收穫。

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