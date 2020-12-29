注射疫苗意願 ↑！西班牙將「登記拒絕接種者」　名單與歐盟共享

▲首批輝瑞疫苗已送抵西班牙，但仍有許多人不願意接種疫苗。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

西班牙是歐洲新冠疫情的「重災區」，該國在上週已收到第一批輝瑞（Pfizer）疫苗，但仍有28%的民眾不願意接受注射。西班牙衛生部長伊亞（Salvador Illa）強調，他們並不強制所有民眾都接種疫苗，但這些人的名字都將被記錄在冊，並將這個名單與其他歐盟國家共享。

據BBC報導，伊亞在接受西班牙電視台第6台（La Sexta）的訪問時表示，戰勝病毒的方法就是為越多的人施打疫苗越好，不過疫苗注射並不是強制性的，民眾可以自由選擇是否要接種。

▲衛生部長伊亞表示，政府將會把「拒絕接種疫苗的人」登記在冊。（圖／達志影像／美聯社）

他認為，政府的責任就是要建立一個登記制度，將那些「有機會接受疫苗，卻主動拒絕的人」的名單與其他歐盟國家共享，以確保大家都清楚，這些人並沒有新冠抗體，而非系統出了錯誤。不過他強調，政府不會公開這份名單，而且也會盡全力保護這些資料，就連一般的政府單位職員都無法取得。

西班牙截至28日的病歿人數已超過5萬，而感染總人數也超過了180萬。民意調查結果顯示，該國不願意接種疫苗的人數已從11月的47%下降到28%。伊亞表示，「我們會努力解決民眾對於疫苗的疑慮，以挽救更多的性命，並擺脫這種流行病。」

除此之外，西班牙衛生部也證實，輝瑞藥廠已通知當局，由於比利時工廠在裝貨和運送時出了一些問題，因此新一批的疫苗將延遲一天抵達。

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