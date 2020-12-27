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歐盟國今開打新冠疫苗　德國匈牙利提前偷跑！101歲奶奶率先接種

▲▼德國101歲人瑞科瓦薩拉（Edith Kwoizalla）成為首批接種疫苗對象之一。（圖／達志影像／美聯社）

▲德國101歲人瑞科瓦薩拉（Edith Kwoizalla）成為首批接種疫苗對象之一。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／編譯

歐盟預定27日啟動27個成員國新冠疫苗接種計畫，但德國、斯洛伐克、匈牙利都已於26日先行開打。儘管現階段未知率先施打疫苗的原因，但德國一間照護之家經營者坦言，「我們等待的每一天都太多。」

綜合歐洲新聞台（Euronews）、美聯社報導，歐盟每個成員國在過去一週接收首批近1萬劑輝瑞新冠疫苗，但已有多國「偷跑」率先開打。

匈牙利人力資源部長卡斯勒（Miklos Kasler）透過聲明指出，疫苗已運往布達佩斯醫療機構中心，多名醫護人員已接種疫苗，「今天，我們在遏制疫情方面邁出重要一步。」此外，斯洛伐克衛生部26日下午也透過臉書證實，西部城市尼特拉（Nitra）一間醫院會在26日展開疫苗施打；據悉，該國首名接種輝瑞疫苗的人是政府疫情委員會成員科斯梅里（Vladimir Krcmery）。

▼ 匈牙利布達佩斯Del-Pest中央醫院醫師克特茲成為匈牙利第一位接種疫苗的人。（圖／路透）

▲▼ 匈牙利布達佩斯Del-Pest中央醫院，該院醫師克特茲（Adrienne Kertesz）成為匈牙利第一位接種疫苗的人。（圖／路透）

▼ 斯洛伐克首名接種輝瑞疫苗的人是政府疫情委員會成員科斯梅里。（圖／路透）

▲▼ 斯洛伐克首名接種輝瑞疫苗的人是政府疫情委員會成員科斯梅里（Vladimir Krcmery）。（圖／路透）

德國東部薩克森安哈特邦（Saxony-Anhalt）照護之家經營者克魯格（Tobias Krueger）則直言，「我們等待的每一天都太多」，證實機構內的40名住民及10名員工都將接種疫苗，其中一人就是101歲人瑞科維薩拉（Edith Kwoizalla）。

至於其他歐盟成員國，法國已表示優先考量年長者接種疫苗，西班牙預定27日上午展開療養院疫苗施打，波蘭首2名疫苗接種者為華沙內政部醫院的醫師及護士。

►英媒：牛津新冠疫苗最快4日開打　政府目標2週施打200萬劑
►英2500人自願染疫！全球首個新冠「人體挑戰試驗」　報酬15萬
►歐盟首批輝瑞疫苗運送至會員國　27日展開接種

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