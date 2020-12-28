接種疫苗防流感最有效！花蓮公費疫苗將用罄　衛生局籲速接種

▲施打疫苗是目前公認最安全有效的防疫方法。（圖／花蓮衞生局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

新冠肺炎疫情影響全球，加上天氣變冷流感病毒蠢蠢欲動，國內專家評估，秋冬會再掀起一波流感流行潮。花蓮流感疫苗所剩不多，12月1日起已重新開放50至64歲成人接種，呼籲符合接種條件的鄉親盡早接種，疫苗接種後需約2週以上才會產生抗體，為增強自身的保護力，呼籲花蓮鄉親愈早接種愈好，保護自己及家人的健康。



花蓮縣衛生局朱家祥局長表示，施打疫苗是目前公認最安全有效的防疫方法，因應本縣土地面積遼闊，醫療資源分布不均，為便利民眾就近施打疫苗，除57家合約醫療院所外，並設立多處社區接種站提供疫苗接種服務。另對於行動不便鄉親、90歲以上長者等提供到宅接種服務，花蓮鄉親如有需求可與居住所在地衛生所聯絡由衛生所提供服務。

▲疾病管制署表示，學齡前幼兒接種率相較偏低。



衛生福利部疾病管制署日前公布今年度公費流感疫苗接種率突破9成，但學齡前幼兒接種率相較之下還是偏低。針對近期民眾擔憂的不良反應事件，疾病管制署表示，不良事件是施打完疫苗，有任何不舒服都可以通報，但不代表一定跟疫苗有關係，尚需專家的判定，目前台灣不良反應率不高，尤其幼兒又是流感重症高危險群，因此，建議家長帶孩子至醫療院所接種流感疫苗。



花蓮縣今年提供9萬劑公費疫苗量，涵蓋率約全縣人口的27.5％，高於全國涵蓋率（約25％），依據疾病管制署資料顯示，今年截至12月14日止，全國流感併發重症病例累計443例，其中60歲以上占51.4%；且82.9%有慢性病史（心臟病及糖尿病等），另重症個案中有91.4%無接種流感疫苗，而95%流感併發重症的個案，都是沒有接種疫苗，花蓮縣衛生局提醒民眾，接種流感疫苗為預防流感最有效的方法，符合資格對象應儘速接種，可在流感高峰期前獲得保護力。



花蓮縣衛生局所屬13鄉鎮市衛生所均提供流感疫苗接種服務，另57家流感疫苗接種合約醫療院所名單及收費情形，請上衛生局網站（http://www.hlshb.gov.tw）查詢，疫情通報及諮詢請撥1922專線。

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