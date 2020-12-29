駐日美軍收到首批「新冠疫苗」　填補日本防疫破口

▲駐日美軍收到首批新冠肺炎疫苗。（圖／翻攝自Yokota Air Base臉書，下同）

記者林彥臣／綜合報導

美國兩處駐日空軍基地，收到了莫德納（Moderna）公司生產的新冠疫苗，這也是有消息指出，美軍開始向西太平洋部隊運送疫苗，外界推測原因之一，在於駐日美軍基地寬鬆的出入境管理政策，成為日本的防疫破口之一。

位於東京以西的橫田空軍基地（Yokota Air Base）在臉書發文指出，在26日收到了首批新冠肺炎疫苗，由第374空運聯隊（374 Airlift Wing）醫療組的醫護人員率先接種。

根據星條旗報（Stars and Stripes）報導，374醫療組負責人特蘭（Alexander Tran）表示，該基地接受到了800劑新冠疫苗，醫療急救人員、公共安全人員以及各類醫護工作者優先接種，由於該疫苗僅被美國食品和藥物監管局批准用於緊急使用，接種者必須滿足自願參加的條件。

有消息指出，由於政策限制不可強制接種疫苗，嘉手納空軍基地只好透過臉書呼籲，高危現役人員優先接種首批疫苗。

報導指出，美國國防部透露，除橫田空軍基地與嘉手納空軍基地以外，美軍還有4處基地也接受首批新冠疫苗，包括沖繩縣的福斯特營（Camp Foster）、橫須賀海軍基地以及神奈川座間基地和位於日本東北部地區的三澤空軍基地。

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