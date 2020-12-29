　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

駐日美軍收到首批「新冠疫苗」　填補日本防疫破口

▲▼駐日美軍收到首批新冠肺炎疫苗。（圖／翻攝自Yokota Air Base臉書）

▲駐日美軍收到首批新冠肺炎疫苗。（圖／翻攝自Yokota Air Base臉書，下同） 

記者林彥臣／綜合報導

美國兩處駐日空軍基地，收到了莫德納（Moderna）公司生產的新冠疫苗，這也是有消息指出，美軍開始向西太平洋部隊運送疫苗，外界推測原因之一，在於駐日美軍基地寬鬆的出入境管理政策，成為日本的防疫破口之一。

位於東京以西的橫田空軍基地（Yokota Air Base）在臉書發文指出，在26日收到了首批新冠肺炎疫苗，由第374空運聯隊（374 Airlift Wing）醫療組的醫護人員率先接種。

根據星條旗報（Stars and Stripes）報導，374醫療組負責人特蘭（Alexander Tran）表示，該基地接受到了800劑新冠疫苗，醫療急救人員、公共安全人員以及各類醫護工作者優先接種，由於該疫苗僅被美國食品和藥物監管局批准用於緊急使用，接種者必須滿足自願參加的條件。

▲▼駐日美軍收到首批新冠肺炎疫苗。（圖／翻攝自Yokota Air Base臉書）

有消息指出，由於政策限制不可強制接種疫苗，嘉手納空軍基地只好透過臉書呼籲，高危現役人員優先接種首批疫苗。

報導指出，美國國防部透露，除橫田空軍基地與嘉手納空軍基地以外，美軍還有4處基地也接受首批新冠疫苗，包括沖繩縣的福斯特營（Camp Foster）、橫須賀海軍基地以及神奈川座間基地和位於日本東北部地區的三澤空軍基地。

►suisai淨透酵素粉36顆＋潔顏凍990元

ET快訊
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

駐日美軍收到首批「新冠疫苗」　填補日本防疫破口

學者建議：中國應制定自己的「印太戰略」　不是看作美日印澳的事

首批「蘇-57隱形戰機」已交付俄軍　將測試加掛「高超音速武器」

杜特蒂開嗆美國：提供「2000萬劑疫苗」　否則美軍滾出菲律賓

梁靜茹《勇氣》《暖暖》演唱會必聽！　「愛真的需要勇氣..」全場合唱超感人

真有聖誕老人？孩嗆爆：是爸媽啦 最愛禮物「Switch、鬼滅」全上榜

梁靜茹：我應該有資格談論愛情吧　20週年小巨蛋開唱..全場為她加油 ❤

鄧紫棋收男友「百萬大禮」　鼓掌轉圈圈哭了：最驚喜的禮物！

KID「時空訊息」告白5年後的老婆 峮峮許願哭了：希望可以更勇敢...

東北風略增強「北台有短暫雨」　跨年寒流到24小時內下降15度

再添變種新冠病毒確診達8人！　日本鎖國首日入境航班一片慘綠

華航全機127人入境！1發燒送醫　有疑似症狀4人經採檢屬「輕症」

網友爆台中「五寶爸」用善款改車、買哀鳳　妻：根本沒車可改

本土案例現！101首取消跨年趴 新光三越跨年市集也不開了

駐日美軍收到首批「新冠疫苗」　填補日本防疫破口

學者建議：中國應制定自己的「印太戰略」　不是看作美日印澳的事

首批「蘇-57隱形戰機」已交付俄軍　將測試加掛「高超音速武器」

杜特蒂開嗆美國：提供「2000萬劑疫苗」　否則美軍滾出菲律賓

「最狂釘子戶」沒13億拒遷！建商怒了直接蓋　18年後結局曝光

駐日美軍收到首批「新冠疫苗」　填補日本防疫破口

英超曼城多名球員確診　原今對艾佛頓緊急取消改期

台積電「GDP戰車隊」深夜出動！整列白貨櫃開往南科　網嚇壞：快閃

英國變種病毒引發大逃亡！　醫吐「真相」鄭弘儀嘆：人常是被恐懼殺死

大陸山西科技公司爆集體中毒案　3死6傷...直升機出動救援

環球晶全產能滿載　8吋、6吋現貨價明年「漲定了」

學者建議：中國應制定自己的「印太戰略」　不是看作美日印澳的事

12港人偷渡案「擇期宣判」　港媒透露：被告均當庭認罪盼從輕處罰

44歲李小冉「超低禮服」豔壓紅毯　網一看火辣畫面羞喊：我能看嗎

仙女新娘婚禮唱鄧紫棋的歌　 一開口爆發力嗓音...跪了！！

軍武熱門新聞

杜特蒂嗆美國：提供2000萬劑疫苗　否則美軍滾出去

首批蘇-57已交付俄軍　將測試加掛高超音速武器

學者建議：中國應制定自己的「印太戰略」

駐日美軍收到首批「新冠疫苗」

美試射超級槍　一砲擊中70公里外目標

解放軍恐「萬船齊發2.0」擾亂我軍

解放軍在南海渚碧島部署反隱身雷達

美國第六代「穿透戰鬥機」已經在飛了

空軍服役1年變植物人　家屬淚控「寢室黑幕」

俄米格-31部署美國門口　20分鐘到阿拉斯加

土耳其圖表比較「Su-57完勝F-35」

俄「先鋒」高超音速洲際飛彈　5次試射成功

預言家：10月恐爆第3次世界大戰

2020空軍排名台戰機數全球第10　美獨霸全球

更多熱門

相關新聞

英國變種病毒引發大逃亡！　鄭弘儀1句話吐真相

英國變種病毒引發大逃亡！　鄭弘儀1句話吐真相

英國近期爆發新冠肺炎變種病毒感染，引發人民恐慌，倫敦更出現了大批逃亡潮。然而，對此，胸腔科醫師黃軒便在上節目時直言「逃亡反而更容易被傳染」，也給出了疫情爆發時應有的正確心態與對應方式。

日本首次確診「南非變異」新冠病毒

日本首次確診「南非變異」新冠病毒

杜特蒂嗆美國：提供2000萬劑疫苗　否則美軍滾出去

杜特蒂嗆美國：提供2000萬劑疫苗　否則美軍滾出去

跟進日本！印尼元旦啟鎖國2週

跟進日本！印尼元旦啟鎖國2週

指揮中心標準擬放寬　二採Ct值>34就能解隔離

指揮中心標準擬放寬　二採Ct值>34就能解隔離

關鍵字：

新冠肺炎武漢COVID-19駐日美軍疫苗日韓要聞

讀者迴響

熱門新聞

《拆彈2》劉德華「截肢半條腿」拍攝法曝光

聽音樂被吐槽「沒用AirPods」！內行笑了

峮峮哭了！5年約定「希望可以更勇敢」　KID心疼

台中「五寶爸」用善款改車買哀鳳？妻反駁

一家7口窄屋曝！父買布丁慶生　孩暖拒

梁靜茹唱一半「突情緒崩潰癱地」　哭到站不起來

好市多「神物」又上架！她狂掃88盒...網怒了

寒潮噴發18小時降15°C！整天6°C↓

疫情升級　101首度取消跨年派對

魔神娃娃機8秒靈晃　台主當場愣住

鍾明軒點名「統領誠品店員不專業」！

陳建州深夜連續道歉4次！

小甜甜染髮！被問「懷孕可以染嗎」回應了

婚宴錄影師佔賓客座嗑桌菜！新郎氣炸

黑男東區配對　是百萬超兇女神！

更多

最夯影音

更多
梁靜茹《勇氣》《暖暖》演唱會必聽！　「愛真的需要勇氣..」全場合唱超感人

梁靜茹《勇氣》《暖暖》演唱會必聽！　「愛真的需要勇氣..」全場合唱超感人
真有聖誕老人？孩嗆爆：是爸媽啦 最愛禮物「Switch、鬼滅」全上榜

真有聖誕老人？孩嗆爆：是爸媽啦 最愛禮物「Switch、鬼滅」全上榜

梁靜茹：我應該有資格談論愛情吧　20週年小巨蛋開唱..全場為她加油 ❤

梁靜茹：我應該有資格談論愛情吧　20週年小巨蛋開唱..全場為她加油 ❤

鄧紫棋收男友「百萬大禮」　鼓掌轉圈圈哭了：最驚喜的禮物！

鄧紫棋收男友「百萬大禮」　鼓掌轉圈圈哭了：最驚喜的禮物！

KID「時空訊息」告白5年後的老婆 峮峮許願哭了：希望可以更勇敢...

KID「時空訊息」告白5年後的老婆 峮峮許願哭了：希望可以更勇敢...

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲年度清倉下殺優惠！

寵物雲年度清倉下殺優惠！

錯過再等一年【年度清倉】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面