北京社區強推「刷臉出入」　居民抵制：在不在家他們都知道

▲大陸人臉識別應用普及，卻也出現是否使用過度的討論。（圖／中新網）

記者陳政錄／綜合報導

隨新技術普及，中國大陸越來越多地方將「刷臉」應用在門禁、支付等需要個人訊息識別的場域，但若過度使用，資安疑慮可不容小覷。近日，北京就有多個社區，因疫情防控需要，推廣「人臉識別」作為出入使用，遭到不少居民抵制，理由是擔心個資被外洩，多人質疑「我什麼時候不在家，別人都知道。」

據《中新網》報導，在北京亦莊榮華街道某社區，居民周晗（化名）反映，社區門禁將由刷卡，改為刷臉出入，要求每個居民進行人臉訊息採集，6月下發通知後，雖部分居民不斷反對，但12月居委會試圖強制執行。她說，弔詭的是，「居委會說是執行上級統一要求，但居民沒有看到文件。」

▲北京社區推廣人臉識別門禁出入的通知。（圖／中新網）

出現這種情況的還不只一個社區，住在北京石景山的張先生說，他的社區12月初也發出了通知，有人反對，因為採集訊息太多，不只人臉，還要將身分證、房產證等訊息綁在一起。

「幾棟樓幾單元幾號門都一清二楚，我什麼時候不在家他們全知道。」周晗說，很多人向居委會反映，如果訊息丟了怎麼辦，後台管理是誰？由誰做擔保？是否要簽署安全協議？但至今無人回答。

事實上，在AI、大數據等技術發展下，加以臉識別進步，大陸早已將其廣泛運用於多個場域，諸如行動支付、糾舉行人或行車違規、抓捕逃犯等；另除北京以外，2020年以來，廣東、浙江等地也有多個社區推廣人臉識別出入，甚至是強制執行，理由是更智能、更高效，還解決了老人、小孩常忘了帶門禁卡的問題。

▲上海曾有廠商免費幫社區安裝智能門禁系統，但一個月後就因居民反對拆除。（圖／取自澎湃新聞）

對此，中國政法大學知識產權研究中心特約研究員趙占領坦言，保證公共安全，也不一定非得人臉識別，因為在小區門口或者關鍵位置，也是存有攝像頭的，並不一定非得靠刷臉解決。他補充，刷門禁卡、身份證，管理效率也未必低。

另從現有法規來看，中國信通院互聯網法律研究中心研究員楊婕說，不可以強制執行，社區安裝人臉識別系統，收集進入社區人員的面部信息，需經個人同意才可以。目前，大陸已包括有杭州、天津等地專門為此制定社區管理規定，禁止違規採集個人生物識別訊息。

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