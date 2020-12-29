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輕熟女玩「性窒息遊戲」丟命？鐵鏈綁屍沉水底…案情大逆轉

床。（圖／免費圖庫PIXABAY）

▲男子殺死情人，辯稱玩性愛遊戲致死。（示意圖／免費圖庫PIXABAY）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸建設銀行山東淄博西城支行一名司機出軌離婚女子，將她勒死後用鐵鏈綁上槓鈴片，連同屍體一起沉入水底，還用她的銀行卡盜刷20萬元（人民幣，下同），後來屍體浮出水面被人發現才讓案件曝光。庭審時，他辯稱玩性窒息遊戲致對方死亡，一審被判死緩。

據《西南商報》報導，這名兇手叫馮冠軍，今年38歲，家住山東省淄博市周村區，是中國建設銀行淄博西城支行一名司機。

12月26日，死者王香（化名）的弟弟透露，姊姊出生於1986年，2009年底結婚，兒子今年7歲，她在淄博一家建商公司做後勤工作。他說，2015年底姊姊與姊夫離婚，後來她獨自在外租房居住。

離婚後，因工作關係，王香認識了馮冠軍。弟弟說，「他知道我姊離了婚，開始追求她，謊稱他們夫妻關係不好要離婚，還用假的離婚證哄騙我姊，取得她的信任。」

他稱，姊姊識破那份假的離婚證後感到很痛苦，曾告訴過家人她被騙了，說馮冠軍借了她很多錢，自己被欺騙了感情，落得人財兩空。2018年7月26日，父母收到女兒反常的訊息，「我要出去旅遊，可能要關機，或聯繫不上。」此外，父母更奇怪的是，之後更收到簡訊「爸爸媽媽，我愛你們」。

正當他們感到不解時，噩耗突然傳來。當年7月26日晚上7時左右，淄博市萌山水庫水面上發現一具女屍。文昌湖公安分局警員迅速趕到現場，將屍體打撈起來，發現屍體上用鐵鏈捆綁著槓鈴片。

經法醫鑑定，女屍符合頸部遭受他人勒壓致機械性窒息死亡，她肝臟、胃容物中均檢出氟乙酸根離子成分，胃內容物檢出乙醇成分。

警員調查後，判斷馮冠軍有重大作案嫌疑，同年7月29日下午2時左右，將他逮捕。

他供述交代說，在王香提出結婚要求並識破他的假離婚證後，遂生殺人之念。作案過程顯示，2018年7月24日晚上，兩人在淄博市文昌湖野餐時，他騙王香飲服老鼠藥並將她勒死，用鐵鏈子、槓鈴片、鎖具等物品捆綁屍體沉到水底。

沒想到，庭審時，馮冠軍對公訴機關指控其致人死亡的事實予以供認，但卻翻供稱是在玩性遊戲過程中致王香死亡，沒有殺人的主觀故意。

2020年1月9日，山東省淄博市中級法院一審判處馮冠軍死緩，對他限制減刑。之後，死者家屬不服，以「要求改判被告人馮冠軍死刑，立即執行」為由，向山東省高院提出上訴。

2020年6月24日，山東省高院作出終審裁定稱，駁回上訴，維持原判。弟弟王先生說，今年10月下旬，他們已向山東省檢察院遞交了提請抗訴的申請，稱馮冠軍系典型的預謀殺人，認為一審認定的事實與事實證據不符，希望改判，判處他死刑立即執行。

目前，他們正在等待回覆。

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