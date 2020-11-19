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辣妹周旋3男玩很大！他突圍成功娶回女神…1個月後被她勒死

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▲▼殺人,兇殺,謀殺,恐怖,驚悚（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲正妹周旋3男，引發血案。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者鄭思楠／綜合報導

貴州女生小霞（文中都為化名）曾同時周旋在3名男人中，不料釀成大錯。第二個情人因為吃醋，將她與第三個情人的住址發給了未婚夫小松。小松一氣之下砍傷小霞，因此入獄2年。出獄後，她還是選擇與小松登記結婚，然而結婚剛滿1個月時，用一條圍巾勒死了丈夫。

據《瀟湘晨報》報導，近日，中國裁判文書網上公開了該案。小松是小霞的未婚夫，二人從2014年訂婚同居，2015年生育一女，但是之後多為異地相處。

與此同時，小霞還與付姓男同事暗度陳倉，從2016年下半年開始，兩人逐漸熟悉。當時，小霞埋怨未婚夫曾家暴，付男也因為家庭矛盾與妻子分居。兩人逐漸互生情愫，在一個下著大雨的夜晚，發生了性關係，此後，兩人多次發生關係。

2017年，小霞跟著付男去了福建工作。當時，付男聯繫了福建當地的朋友小俊租了間房子。他沒料到，女友和小俊因此在一起了，「我發現小霞不讓我碰她，我就懷疑她和小俊有染，我就質問但她不承認，後面發現小霞確實和小俊住在一起了。」他心裡很不是滋味，因此將小霞與小俊的住址偷偷透露給了未婚夫小松。

2017年4月18日，小松趕到了小霞的租屋中，兩人發生了激烈衝突，之後持刀砍傷了對方的脖子致重傷二級。2017年12月8日，他被判入獄2年。

小霞稱，受傷後是小俊救了她，所以在未婚夫服刑期間，便與小俊在一起了。2年很快過去，小松出獄後，擔心被報復的她再次回到未婚夫身邊，2019年10月12日，甚至與對方登記結婚。

結婚登記當天，小霞隨後就獨自前往福建了，「去福建之後，小松天天要和我視訊，還要我每間房間都拍給他看，門背後都要檢查，我每天都睡不好，有一次遲到就被辭退了。」丈夫的行為讓她喘不過氣，一氣之下回了貴州，一直待在家裡。

2019年11月12日11時30分左右，兩人在家中發生爭吵和肢體衝突。其間，小霞聯想到曾被對方傷害，便心生殺意，趁其不備將對方下體抓傷，隨後拿粉色圍巾，套在小松脖子交叉用力勒緊，直到對方死亡。

隨後，小霞打電話報警，並在現場等待警察到來，到案後如實供述了犯罪事實。日前，貴州省遵義市中級人民法院審理後判決，小霞犯故意殺人罪，判處無期徒刑。

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