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爛桃花退散！「渣男吸引機」TOP3星座　總是為愛遍體鱗傷

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分手，情侶，男女朋友，感情問題，情人，吵架，離婚，復合，分開，男友，女友，哭泣。（圖／CFP）

▲為什麼情路總是這麼坎坷，快來看看自己不是渣男吸引機。（示意圖／視覺中國CFP）

生活中心／綜合報導

有些人談戀愛談到最後總是被情人劈腿、不讀不回收場，忍不住問自己「為什麼又愛到遍體鱗傷」，科技紫微網整理出「渣男吸引機」TOP3星座，快看看自己有沒有上榜！

牡羊座

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敢愛敢衝的牡羊座，真心愛上一個人後，就會變成最純真的孩子，無論對方說什麼都會無條件相信，即使知道對方有渣的行為，還是會選擇睜一隻眼閉一隻眼，飛蛾撲火的結果就是讓自己滿身是傷，若想避開渣男，不要把任何心事都寫在臉上，這樣對方容易掌握你的情緒，也就很容易被安撫過去。

雙魚座

為愛而生的雙魚座，因為太渴望愛情，所以只要一投入其中，整個人就會超級失控！一旦對人產生好感，就會給自己洗腦「這個人什麼都好」，明知道對方是渣男，也會幻想他哪天會心生愧疚、浪子回頭，若想避開渣男，不要被你的直覺牽著走，多給自己一些時間來判斷，不知道怎麼抉擇的時候，可以參考朋友的建議。

巨蟹座

對待愛情很謹慎的巨蟹座，不輕易付出真愛，但愛上之後整個人就會變得傻乎乎，幫情人打理好一切之外，更會把家裡打掃得乾乾淨淨，即使情人不懂感激，他還是會執著的愛下去，一定要學會對人有所保留，因為不是所有人都值得你付出，更不是所有人都會無條件看到你的好。

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