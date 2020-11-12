　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

辣家教合體學生爸！「正宮忍三人行6年」：她睡主臥…心死離婚

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼通姦,劈腿,偷吃,小三,外遇（圖／取自免費圖庫Pakutaso、Pixabay）

▲女兒的家教老師爬上老公的床。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso、Pixabay）

記者鄭思楠／綜合報導

廈門一已婚男出軌女兒英語家教，之後與元配離婚，轉頭就和小三閃婚。不過，事情發生了意想不到的轉折，他2個月後又和小三離婚，跟元配復婚。不過隔年，小三竟帶著1男嬰上門，最後5人在同一個屋簷下生活了6年。近日，湖里區法院調解了這起離婚糾紛，元配女兒出庭作證父親出軌。

據《東南早報》報導，事情要從18年前講起，王男2002年與元配結婚，同年生下女兒小小（化名）。據女兒在法庭講述，2010年她8歲時，父母請了一名吳姓女家教，教她英語。她回憶，起初也挺喜歡這個「吳老師」的，後來偶然撞見「吳老師」與父親有親密舉動，再後來「吳老師」就懷孕了。

2013年6月，王男和元配離婚，同年7月，與吳女登記結婚，但2個月後就離婚了。同年10月，王男又和元配復婚。第二年，也就是2014年2月，王男和小三的兒子出生了。

小小回憶，因母親難以單獨撫養她，加上想給她一個完整的家，所以與父親復婚；但是萬萬沒想到，後來吳女會帶著兒子上門，和父親一起住在主臥，而母親和她只能住在另一個房間。她說，她們幾次扔衣服趕人，都沒有成功，於是5個人就這樣在一個屋簷下生活了6年。

元配表示，丈夫的婚內出軌給她和女兒帶來了巨大的心理創傷，直到今年5月女兒已滿18歲了，她決定離婚帶著女兒離開這個家。

「我是被告的女兒，我要證明我的父親與吳女非法同居；我父親一直給我洗腦，讓弟弟來抱我，說吳女怎樣怎樣好，」小小說，「父親這邊的親戚也都來勸說我們，甚至還說『一家五口』是對的。」當法官詢問為何願意出庭作證時，小小回答，「我想過正常人的生活，不想要1個爸爸2個媽媽！」

然而，王男卻不同意離婚，他表示想跟妻子女兒「好好過日子」，也不承認自己是婚內出軌。他說，當時和元配離婚後，通過別人介紹與吳女閃婚的；後來吳女生了孩子住到家裡來，也是經過妻子同意。

後經雙方調解，王男才同意離婚。雙方的財產問題主要涉及一套房子，還有尚未還清的銀行貸款。最終，雙方同意房產歸王男所有，由男方獨自承擔貸款，並支付元配305萬元人民幣。

►戴口罩也要記得保養

►衛生紙1串1元！　東森購物雙11剁手攻略曝

ET快訊
史上最慘雙十一！　大陸互聯網4巨頭「2天蒸發2兆」
川普陣營公布234頁舞弊證詞　6成選票簽名相同、過世也能投票
竄改開獎程式　他中5次頭獎爽領6.8億
《料理之王》大廚用「6件組鍋具」狂降價！一個500元有找
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

辣家教合體學生爸！「正宮忍三人行6年」：她睡主臥…心死離婚

史上最慘雙十一！　大陸互聯網4巨頭「2天蒸發2兆」

實現科幻電影生活　「空中出租車」繞飛首爾上空

陸委會諷「褪去羊皮的狼」　國台辦：暴露亂港謀獨卑劣企圖

病毒檢測報告還能DIY　外媒揭發「遊客買來自己改」

3歲女孩「馬路來回跑」車輛狂閃　第10次衝刺被撞飛...媽才發現！

劉桂平出任中國人行副行長　曾任建設銀行行長

台大陸生宿舍輕生　海基會：正確認家屬來台意向

陸央行：雙11行動支付達「7.64兆」　每秒10.9萬筆成交

美選後繼續挺蔡政府？　邵宗海：川普很難再打台灣牌

邵雨薇大方認愛吳慷仁！「現在很開心」　男方「脫外套為她擋雨」閃炸了～

嘉工投手上場忘拉「石門水庫」！　他回過神靦腆微笑畫面全轉播XD

超緊張！他「開車衝進海」遭滅頂 實測電影劇情...敲破車窗驚險逃生

孟耿如2天驗孕一次...想拼獅子座寶寶　大19歲黃子佼自爆：體力負荷不了

帶偶們走！男子半夜回家被跟蹤 轉身見3隻萌臉幼貓...徒手收編

GAI不想老婆生二胎！　心疼：我不會讓王斯然再受一次這樣的苦

抓得剛好！他趁紅燈下車買早餐 2分鐘內完成...網：時間管理大師

5歲童愛看手機「1天最多盯6hrs」　雙眼有結石！醫：小孩揉眼是警訊

黑人5個月嚐盡人情冷暖　不在意酸民留言...自虧：死豬不怕滾水燙

館長愛犬「大雄」2小時剃毛工程 出動3助理+1獸醫...毛堆成小山！

辣家教合體學生爸！「正宮忍三人行6年」：她睡主臥…心死離婚

史上最慘雙十一！　大陸互聯網4巨頭「2天蒸發2兆」

實現科幻電影生活　「空中出租車」繞飛首爾上空

陸委會諷「褪去羊皮的狼」　國台辦：暴露亂港謀獨卑劣企圖

病毒檢測報告還能DIY　外媒揭發「遊客買來自己改」

3歲女孩「馬路來回跑」車輛狂閃　第10次衝刺被撞飛...媽才發現！

劉桂平出任中國人行副行長　曾任建設銀行行長

台大陸生宿舍輕生　海基會：正確認家屬來台意向

陸央行：雙11行動支付達「7.64兆」　每秒10.9萬筆成交

美選後繼續挺蔡政府？　邵宗海：川普很難再打台灣牌

債券團購來啦！　一銀首創「債券團購平台」 100元即可投資國內外債

中職／配合自由球員行使　擴編選秀會延後

礁溪抹茶山步道成超美打卡景點　幕後「神人級」民間團體曝光

LIVE／東洋代理新冠疫苗卡關　董座林全15:30親自說明

10年房價漲26%！投資客轉向插旗這區　明年將比高雄貴

足球式狠踹！帥歐巴持手機「擊昏女友洩憤」　只因不願給看手機

台66線楊梅段聯結車凌晨追撞嚴重漏油　封路管制近4小時

衛少驚傳要求被交易　美媒：全因對火箭進攻方式不滿

又爆供網軍圖給立委　政院：基於事實辯護政策

行政院稱「牛肉麵節冠軍用萊牛」　賴香伶轟丁怡銘：你說謊高手？

大猩猩與人自拍秒變偶像團體　剛果巡守員巧手留下驚艷瞬間

大陸熱門新聞

宅男把到正妹網婆　目睹本尊100公斤崩潰

買4份早餐回家目睹「妻兒遺體被抬出」　人夫崩潰嘶吼

天才高中生手術後成腦癱！被父母遺留在醫院13年

4惡匪「輪流性侵」人妻　8hrs後殺害

價值630萬！女友弟把49張遊戲王卡「丟魚缸泡水」全毀

不擅拒絕　大三妹宿舍上吊亡

32歲妻帶兒女走絕路！他提4份早餐進門目睹癱軟

17歲富家女墜亡！爸：最大錯誤是讓她上這所學校

韓電競選手爆歧視中國人言論

婆婆流連街頭、住垃圾屋　一查竟是「千萬炒樓王」

單親媽帶4歲女兒跑外送　累到趴睡機車上！催淚畫面曝光

相親節目驚現「隱匿13年殺人犯」　因太高調暴露行蹤被捕

這小島只有0.68平方公里　僅三名解放軍駐守畫面曝光

國力弱也要尊嚴！清護照霸氣寫：不要為難

更多熱門

相關新聞

「老婆閉關」報失蹤　老公被控恐嚇愛貓

「老婆閉關」報失蹤　老公被控恐嚇愛貓

台北王姓男子因老婆去閉關修法，不能見面，也不能幫忙找眼鏡，跑去警局報案失蹤人口，還說要「帶扎西去放生」，老婆怒告老公明明用LINE可連絡讓她，卻報假案，還有恐嚇危害「扎西」生命，事後夫妻離婚撤告，北檢12日先處分報假案的偽造文書部分不起訴，至於被恐嚇的扎西原來是隻貓，這部分另案偵查中。

梅蘭妮亞重擬「婚前協議」等離婚

梅蘭妮亞重擬「婚前協議」等離婚

整理電腦發現妻出軌2男　發票露餡「飯店情」

整理電腦發現妻出軌2男　發票露餡「飯店情」

川普選輸還「賠掉夫人」英媒：梅蘭妮亞將提離婚

川普選輸還「賠掉夫人」英媒：梅蘭妮亞將提離婚

國小主任偷吃女同事！正宮心碎曝「他想娶小三」遭趕出家門

國小主任偷吃女同事！正宮心碎曝「他想娶小三」遭趕出家門

關鍵字：

元配出軌小三情人離婚復婚

讀者迴響

發燒話題

雙11 美國總統大選 iphone12 料理之王影音投稿 川普 地震 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 金馬獎 金正恩 唐鳳 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 捷運環狀線 口罩 料理之王 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

台大男學生上吊留遺書　交代家人處理筆電

小A辣去鵰變性成功！「真女人絕美照曝光」

3000元三倍券擴大發放　領取資格曝

沒穿內衣看楊丞琳演唱會！她上衣全開「亮出車頭燈」

台大男學生宿舍上吊　破門驚見明顯死亡

雲林毒皇起底「其實是卒仔」　被抓只會哭

騎2年Gogoro！他曝「2原因」想換油車

快訊／簡廷芮懷孕了！

雙11包裹塞爆超商　店員眼神死

宅男把到正妹網婆　目睹本尊100公斤崩潰

遭「雲林毒皇」多人性虐　女臥底身分曝

青青綠帽男友出面道歉！最氣放火是第2次去

獨／好市多北台中店開幕　5獨賣商品曝

買4份早餐回家目睹「妻兒遺體被抬出」　人夫崩潰嘶吼

邵雨薇爆已認：吳慷仁是男友！

更多

最夯影音

更多
邵雨薇大方認愛吳慷仁！「現在很開心」　男方「脫外套為她擋雨」閃炸了～

邵雨薇大方認愛吳慷仁！「現在很開心」　男方「脫外套為她擋雨」閃炸了～
嘉工投手上場忘拉「石門水庫」！　他回過神靦腆微笑畫面全轉播XD

嘉工投手上場忘拉「石門水庫」！　他回過神靦腆微笑畫面全轉播XD

超緊張！他「開車衝進海」遭滅頂 實測電影劇情...敲破車窗驚險逃生

超緊張！他「開車衝進海」遭滅頂 實測電影劇情...敲破車窗驚險逃生

孟耿如2天驗孕一次...想拼獅子座寶寶　大19歲黃子佼自爆：體力負荷不了

孟耿如2天驗孕一次...想拼獅子座寶寶　大19歲黃子佼自爆：體力負荷不了

帶偶們走！男子半夜回家被跟蹤 轉身見3隻萌臉幼貓...徒手收編

帶偶們走！男子半夜回家被跟蹤 轉身見3隻萌臉幼貓...徒手收編

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

金馬新聞全紀錄

金馬新聞全紀錄

金馬資訊不漏接，第一手新聞全直擊！你最愛的導演明星上榜了嗎？

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城雙11開跑！

寵物雲商城雙11開跑！

全館通通免運！11/10晚上6時起還有毛孩好物買一送一！快把握機會搶便宜！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面