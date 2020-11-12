辣家教合體學生爸！「正宮忍三人行6年」：她睡主臥…心死離婚

▲女兒的家教老師爬上老公的床。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso、Pixabay）

記者鄭思楠／綜合報導

廈門一已婚男出軌女兒英語家教，之後與元配離婚，轉頭就和小三閃婚。不過，事情發生了意想不到的轉折，他2個月後又和小三離婚，跟元配復婚。不過隔年，小三竟帶著1男嬰上門，最後5人在同一個屋簷下生活了6年。近日，湖里區法院調解了這起離婚糾紛，元配女兒出庭作證父親出軌。

據《東南早報》報導，事情要從18年前講起，王男2002年與元配結婚，同年生下女兒小小（化名）。據女兒在法庭講述，2010年她8歲時，父母請了一名吳姓女家教，教她英語。她回憶，起初也挺喜歡這個「吳老師」的，後來偶然撞見「吳老師」與父親有親密舉動，再後來「吳老師」就懷孕了。

2013年6月，王男和元配離婚，同年7月，與吳女登記結婚，但2個月後就離婚了。同年10月，王男又和元配復婚。第二年，也就是2014年2月，王男和小三的兒子出生了。

小小回憶，因母親難以單獨撫養她，加上想給她一個完整的家，所以與父親復婚；但是萬萬沒想到，後來吳女會帶著兒子上門，和父親一起住在主臥，而母親和她只能住在另一個房間。她說，她們幾次扔衣服趕人，都沒有成功，於是5個人就這樣在一個屋簷下生活了6年。

元配表示，丈夫的婚內出軌給她和女兒帶來了巨大的心理創傷，直到今年5月女兒已滿18歲了，她決定離婚帶著女兒離開這個家。

「我是被告的女兒，我要證明我的父親與吳女非法同居；我父親一直給我洗腦，讓弟弟來抱我，說吳女怎樣怎樣好，」小小說，「父親這邊的親戚也都來勸說我們，甚至還說『一家五口』是對的。」當法官詢問為何願意出庭作證時，小小回答，「我想過正常人的生活，不想要1個爸爸2個媽媽！」

然而，王男卻不同意離婚，他表示想跟妻子女兒「好好過日子」，也不承認自己是婚內出軌。他說，當時和元配離婚後，通過別人介紹與吳女閃婚的；後來吳女生了孩子住到家裡來，也是經過妻子同意。

後經雙方調解，王男才同意離婚。雙方的財產問題主要涉及一套房子，還有尚未還清的銀行貸款。最終，雙方同意房產歸王男所有，由男方獨自承擔貸款，並支付元配305萬元人民幣。

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