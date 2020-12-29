英國1天4萬人↑確診！變種病毒肆虐...單日新增創新高醫護崩潰

▲變種病毒肆虐英國，疫情來到最高峰。（圖／路透社）



記者王佩翊／編譯

號稱傳染力增加70%的新冠病毒變種毒株「B.1.1.7」在英國迅速蔓延，根據最新數據顯示，英國28日新增4萬1385例確診、357死，創下疫情爆發以來的新高，而這也是該國單日新增病例首度超過4萬例。其中，人口佔全英國84％的英格蘭地區就新增了3萬6511例確診，全英各地感染率極高，連公衛當局都直言，醫療體系已快不堪負荷。

根據BBC報導，英國政府公布28日新增確診為4萬1385例，是該國單日新增確診數首度超過4萬人，其中英格蘭地區最為嚴重。英格蘭國民保健署表示，目前在醫院接受治療的新冠患者為2萬426人，與4月份第一波高峰期相比整整多出了1萬9000人，不過外界也分析，當時可能只是篩檢能量跟不上速度，實際的染疫人數可能更多。

▲英國各地的醫療系統幾乎快要無法負荷。（圖／路透）



英格蘭公共衛生署醫學主任多伊爾（Yvonne Doyle）表示，「隨著各地區的住院人數不斷上升，目前醫療體系已經陷入最脆弱的時期，這種極高的傳染率令人擔憂。」她也提到，儘管感染已經來到前所未有的程度，但仍需抱持希望，因為能夠「阻止病毒擴散」的疫苗已經陸續推出。

威爾斯、蘇格蘭以及英格蘭南部的醫院近日也因確診病患暴增，導致醫療體系面臨極大的壓力。英格蘭與威爾斯地區的醫院更被迫取消部分比較不緊急的醫療行為，將人力集中於治療新冠病患。

英格蘭的第一線醫療人員坦言，現在的醫院床位與人手幾乎接近「崩潰邊緣」。不僅如此，由於病患過多，醫護人員需要照顧比平時更多的病人，讓他們感到不安。英國南部中央救護服務中心則表示，他們已經通知軍方與消防部門，醫療人員隨時都有可能需要支援。

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