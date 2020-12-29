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台籍機師遭爆「防疫期間還約砲」　長榮航空：確定違規已免職

▲長榮航空紐籍機師不配合疫調，確診後還趴趴走，桃園市衛生局24日寄出處分書，本月31日前須繳清罰款，否則將強制執行。（資料照／記者沈繼昌攝）

▲長榮航空表示，已針對內部管理進行修正加嚴。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者李宜秦／台北報導

長榮航空一名副機長遭媒體爆料，不只隱瞞已婚身份在外騙財騙色，甚至在疫情期間也會直接與人在家中約砲，對此，長榮航空表示，該名機師確實有違規事實，已決議將其免職，另外還查獲一名機師也有違規之虞，正在調查中。自3月以來，有4位空服員、4位機師違反防疫規定，均已全數遭免職。

長榮航空表示，近日調查公司內機組人員是否有違反防疫規定的狀況，已查獲2名機師有違規之虞，其中1名機師更被投訴至《鏡週刊》爆料；經本公司內部調查後，確認該名機師有違反規定的事實，已於內部程序議決後免職，另名機師正在接受調查中。

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長榮航空強調，一向重視紀律，絕大多數機組人員在執勤第一線均以謹慎、嚴肅的態度面對運輸與防疫任務。遺憾的是，自三月份以來，仍有4位空服員、4位機師違反防疫規定，長榮航空已將其全數免職，以儆效尤。長榮航空嚴守防疫的立場，不曾改變。

▲▼長榮航空駕駛艙。（圖／翻攝自長榮航空粉專）

▲違規的機師已遭長榮航空免職處分。（圖非當事人／翻攝自長榮航空粉專）
只要有一個人違反規定，就能對全體機組人員與社會大眾在防疫上的努力造成莫大傷害。在管理監督上的責任，長榮航空責無旁貸，並積極配合指揮中心與民航局之規範修正，務必將本次外籍機長確診事件所凸顯之漏洞予以亡羊補牢。長榮航空指出，本次外籍機長事件以來，內部管理也做出修正：

（一）外站管理：
依指揮中心調查結果，本次外籍機師事件主要是在外站期間感染。長榮航空於12/19立即加強規定，要求組員在外站取餐時除了戴口罩外，需加穿護目鏡/手套等防護裝備。在外站必須於客房內用餐，並且優先使用room service，且研擬專人送餐，避免與人接觸。此外也著手規劃外站飯店以監視器系統或保全，協助確認機組人員是否確實待在房內及無訪客來訪。

（二）駕駛艙管理：
長榮航空除規範組員於駕駛艙內需全程佩戴口罩外，也在12/21公告加強規定，明確要求組員如需喝水用餐時，一次只能一位組員脫下口罩喝水用餐。過去機組員執勤前僅需量體溫，可能忽略掉其他症狀，現下必須填寫健康聲明書，全面檢視各項身體狀況，若有謊報者，將會嚴懲。

（三）返台檢疫與自主健康管理：
本次事件之外籍機長在不知確診的情況下，於自主健康管理期間至人潮眾多場所出遊，造成社會不安。加強規定後，未來機組人員於居家檢疫結束時，須採檢陰性後才能解除居家檢疫；之後的自主健康管理期間，也必須每日詳實記載行程及接觸人士且實名制，禁止出入人數眾多之處。

防疫需要每個環節的落實，長榮航空會與指揮中心和民航局合作，持續改進防疫措施與管理制度，確保機組人員有安全的執勤環境。

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