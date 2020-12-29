「阿中部長隱瞞疫情」可受公評　男辱陳時中「舔美賣台」遭起訴

▲衛福部長陳時中控告網友罵他「隱瞞疫情」、「舔共賣台」。（資料照／記者林敬旻攝）

記者劉昌松／台北報導

賴姓男子6月間在臉書社團中po文，指責「阿中部長隱瞞疫情，無恥舔美賣台」，讓衛福部長陳時中氣得遞狀向台北地檢署提告，但檢察官調查後認為，賴男根據新聞報導質疑疫情遭隱瞞，屬可受公評之事，這句話處分不起訴，只有無端謾罵陳時中「無恥舔美賣台」部分，涉及人身攻擊，29日將賴男依公然侮辱罪嫌起訴。

起訴指出，衛生福利部部長陳時中是在6月6日具狀提告，指控賴姓男子在臉書《蘆竹南崁資訊大小事分享團》上po出爭議的2句話，已經足以毀損陳時中的名譽和人格，賴男到案則辯稱自己說的都是事實，因為彰化全民篩檢確診比例，和衛福部公布的全台確診比例不太一樣，「我認為是隱瞞疫情。照彰化的比例，全台應該是有1萬人確診，且我們的人出國都被篩檢到確診。」

▲衛福部曾說明第44名確認個案，與入境菲律賓的染疫旅客關係。（資料照／翻攝疾管署網站）

檢察官調查後打臉指出，彰化縣進行新冠肺炎普篩的消息，最早是在8月份才見諸媒體報導，不可能是賴男6月po文的原因，但是，在3月間，曾有媒體報導「我國輸出病歷例至菲律賓？指揮中心駁遊菲男並非在台染疫」，內容提到菲律賓懷疑入境該國的確診個案，可能是在台灣感染。

雖然衛福部當時已經駁斥並說明，但是檢察官認為，新冠肺炎肆虐全球，媒體和民眾都會高度關注國內疫情狀況，屬於可受公評之事，賴男為此提出質疑，即使批評得過於誇張，讓陳時中感覺不快，但未超出合理評論，而陳時中身為衛福部長，可透過媒體未政策辯護，面對評論時也應有較大的容忍度。

不過，賴男毫無根據地批評陳時中「無恥舔美賣台」，則是無端謾罵，已經貶抑了陳時中的人格及社會評價，因此檢察官最後仍依公然侮辱罪嫌起訴，賴男將面臨拘役或9千元以下罰金的刑責。

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