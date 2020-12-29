台北關鬧搶功疏失　3個月內950公斤毒品被調包闖關

記者黃翊婷／綜合報導

桃園機場台北關機動組近日被爆出重大疏失，不僅為了搶功沒有通知內部單位協助緝毒，還讓不肖業者將走私貨物「調包」出關，險些導致950公斤的毒品流入台灣。

▲台北關被爆出重大疏失。（圖／翻攝自Facebook／關務署台北關）

根據《自由時報》報導，台北關9月接獲警方密報，得知有一批共250公斤的安非他命、K他命毒品要闖關，台北關機動組卻沒有鎖單，導致毒品在第4天被成功偷運出關；11月19日再度接獲密報，這次要攔下的事700公斤的K他命毒品原料，結果台北關機動組為了搶功，沒有通報相關人員，在機場確認其中一袋確實裝有毒品後，就開始以「監控下交付」模式放行，導致有不肖業者利用海關複查的空檔，偷偷調包物品，將毒品通通運走。

報導指出，台北關在最近3個月內共有950公斤毒品被調包、偷運出關，幸好最後都被警方循線追回。由於台北關是財政部關務署所轄的4個關之一，位於桃園國際機場，主要辦理桃園機場、松山機場的貨物以及旅客行李通關業務，另外還有桃園自由貿易港區業務、快遞貨物通關業務等等，相當於攔截毒品的重要關口。

例如今年9月間，刑事局會同關務署台北關、航警局與台北、新北、桃園警方，共同破獲台北市文山區在地幫派「十五分幫」潘姓角頭，涉嫌從馬來西亞以進口衣物為幌子挾帶市值超過6億元、重達215公斤的K他命。警方查出該幫派對航空貨物進口報關程序相當熟悉，這批K他命抵達桃園機場後放在華航倉儲，運毒集團卻可以指派貨運司機，在未經通關程序之下進入倉儲作業區，規避森嚴門禁管制，運出這批市值超過6億的毒品。

如今再爆出重大疏失案件，後續該怎麼處理，還有待相關單位進一步查證、研擬。