海外疫情怕爆　22年逃犯搭機回中國被逮

▲大陸一名潛逃22年的逃犯，於近日回國在機場被捕。（圖／取自大陸國家移民管理局官方微博）

記者陳政錄／綜合報導

猶記新冠肺炎疫情爆發之初，中國大陸多地出現潛逃多年的「通緝犯」，因地方排查太嚴無奈自首，不料，如今隨海外疫情越發嚴峻，反倒出現逃犯回國「自投羅網」的奇觀，讓大陸網友紛紛留言笑稱，真是「魔幻2020」、「監獄比國外安全」，還自豪於「祖國抗疫有成。」

據大陸國家移民管理局25日通報，12月11日時，山東出入境邊防檢查總站濟南邊檢站，在辦理仁川—濟南的韓國德威航空TW605航班入境手續時，查獲潛逃22年的網上在逃人員崔某。

通報稱，崔姓在逃人員，在1998年因涉嫌強姦，被黑龍江警方立案追逃，近日因境外疫情嚴重，心存僥倖試圖回國，沒想到「落地即落網。」

值得注意的是，回顧疫期爆發初期，由於大陸本土疫情嚴峻，執法單位加強對各社區、出入口的人員排查，導致有通緝犯自述「好幾天沒吃飯了」、「查得這麼嚴，我怎麼躲？」主動出門投案，被媒體報導的就有數十起，沒想到如今隨海外疫情轉趨嚴峻，風水輪流轉。

以「廈門市公安局」為例，該局曾於今年2月17日，發布疫情期間的執法成果，表示由於充分利用人員管控力度的加強，一個月內抓獲逃犯27名，其中4人主動投案自首，一名48歲，潛逃近20年的張某說，他無處可躲，不只沒辦法出門，也沒有零工可打，只能接受法律制裁。

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