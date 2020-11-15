陸海關從進口冷鏈食品驗到病毒　要求109國家加強監督出口企業

▲大陸海關在多國進口的冷鏈食品包裝上檢驗到病毒。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／綜合報導

大陸海關近期從多國進口的冷鏈產品上檢驗到新冠病毒陽性反應。對此，大陸海關總署表示，已與有冷鏈食品輸華貿易的全部109個國家的主管部門進行溝通協商，要求出口國主管部門加強對企業監督，嚴防出口產品在生產、加工、儲存和運輸過程中受到新冠病毒的污染。

大陸海關總署14日晚間指出，目前已與有冷鏈食品輸華貿易的全部109國的主管部門進行了溝通磋商，並暫停出現員工聚集性感染企業的產品輸華，未來還會加強風險監測。

大陸疾控中心流行病學首席專家吳尊友也特別指出，北京、大連、青島三地之後的多地疫情皆指向境外食品冷鏈進口，防範冷鏈新冠風險已是當務之急，「冬季貨物運輸產生類似冷鏈傳播環節，其他涉國際貨物也應做到批批檢測。」

此外，海關總署進出口食品安全局局長畢克新12日也曾在記者會上表示，為了有效防範新冠肺炎疫情通過進口冷鏈食品輸入風險，海關進一步加大進口冷鏈食品的檢疫力度，第一是「強化源頭管控」，與出口國家主管部門的溝通和磋商，要求其督促本國輸華食品企業落實FAO、WHO食品企業指南，嚴防輸華食品及其包裝在生產、加工、儲存和運輸過程中各個環節受到新冠病毒的污染。

畢克新提到，目前已經與有冷鏈食品輸華貿易的全部109個國家的主管部門進行了溝通和磋商，一共召開了視頻會議和磋商180多次，中方的建議和要求也得到了這些主管部門的積極廣泛響應，「我們已累計抽查50個國家140家進口冷鏈食品生產企業，對查出問題的22家企業採取了暫停或者撤銷其註冊資格等措施。」

畢克新表示，第二是「暫停出現員工聚集性感染企業的產品輸華」，密切跟蹤境外冷鏈食品生產企業疫情防控情況，及時採取有效防範措施，截至11日，已對發生員工感染新冠肺炎的20個國家99家生產企業採取了暫停其產品進口的措施，其中82家企業是在出現疫情後自主暫停了對華出口。

畢克新提到，第三是「加強進口冷鏈食品新冠病毒風險監測」，對進口冷鏈食品實施新冠病毒核酸抽樣檢測，重點加大對進口海鮮等冷鏈食品的抽樣檢測，至11日，全國海關共抽樣檢測樣本873475個，其中檢出核酸陽性結果13個，其他的873462個樣本均為陰性。

畢克新強調，第四是「檢出陽性後實施緊急預防性措施」，針對海關和各地在進口冷鏈食品或其包裝上檢出新冠病毒核酸陽性的情況，海關總署對檢出陽性的境外食品生產企業實施暫停其進口申報1週至4週的緊急預防性措施，至11日已對8家境外食品生產企業、6艘漁船實施了緊急預防性措施。