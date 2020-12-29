　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

新冠疫年／醫院人力「超限運作」常態化　醫護齊盼防疫津貼快發放

▲振興醫院楊淑如護理長。（圖／記者嚴云岑攝）

▲負壓隔離病房資料照。（圖／記者嚴云岑攝）

記者嚴云岑、趙于婷／專題報導

新冠肺炎延燒一週年，醫護勞動權益提升了嗎？台大醫院企業工會秘書陳亮甫表示，過去醫院都習慣把人力「超限運作」，但今年部分醫院願意增派人手，讓原本由8人花100%力氣完成的工作，放寬到10人、70%模式執行，「這些過去完全不敢想像」。

台灣在全球新冠肺炎防疫上堪稱「優等生」，雖然年底又見本土病，但在14天居家檢疫與7天自主健康管理，以及醫院加強採檢的雙重防疫下，整體疫情仍算平穩。根據《彭博》12月公佈的防疫韌性排行榜，台灣在病例增長、病毒檢驗、醫療照護以及經濟復甦等綜合評分上，僅次於紐西蘭躍升全球第二。中央、地方與醫院在年初超前部署功不可沒。

[廣告]請繼續往下閱讀...

陳亮甫表示，疫情對醫護勞權影響，從分短、長期評斷。短期影響有醫護人員出國並給予防疫補償、取消醫院評鑑，屢次修改的政策，可看到政府彈性與作為，民眾也可藉此了解，「醫療人員是真的辛苦」，可以正面看待。

另外，在長期大方向上，則是關乎健保調漲，今年因為疫情，民眾終於支持加收保費，雖然目前尚未定案，但希望未來能有更多資源挹注在醫療勞權與護病比保障上，讓現行的10人、花費70%力氣運作模式，在放寬到花11人、55%，「平時留一點人力空缺，需要時才能緊急補上。」

▲▼臺北市醫師職業工會記者會。（圖／記者徐斌慎攝）

▲今年疫情爆發之初，台北市醫師職業工會曾到疾管署門口抗議指揮中心未有完整配套就頒布出國禁令。（圖／ETtoday資料照）

因應新冠疫情，衛福部於5月頒布「執行嚴重特殊傳染性肺炎醫療照護及防治發給補助津貼及獎勵要點」，彌補醫護因照顧確診或疑似病患，無法執行原本業務的獎金缺口，截至11月30日止，已核ㄊ發1至9月防疫津貼給170餘家院所、17億多元，但仍有部分醫護人員向醫療工會反應，「錢在哪？」

台北市醫師職業工會秘書長廖郁雯表示，年初疫情爆發時，病患不敢來醫院就診，門診量減少加上輪值專責病房，主治醫師一週損失收入上看5至6萬元，對於很多領取底薪、有家庭的醫師而言，無非是一大打擊。她提到，目前工會有接到高雄長庚、台中榮總等醫師反應，1月獎勵津貼7月才發放，4月獎金直至12月底還沒有下文，2020年已接近尾聲，醫院更該主動公布防疫津貼發放進度。

台北市立聯合醫院企業工會理事長郭蕢瑩郭蕢瑩也提到，今年疫情最直接的衝擊就是「獎金變少」，健保卡註記職業也有困擾，因為就醫健保卡一插就知道是醫護人員，可能就會被多問幾句，有時候的確會有不舒服的感覺。另外，防疫補助有些也還沒有下來，可能是比較晚申請，衛福部還在核定中。

ET快訊
黑龍江4月爆1傳89確診！「辣女偷吃海歸男」再染男友　案情大
台中男要娶女友！聽岳母開「2條件」秒崩潰：這是台北習俗嗎
「最狂釘子戶」沒13億拒遷！建商怒了直接蓋　18年後結局曝光
27歲「五寶爸」有工作了！台中霸氣老闆現身　市府曝背後鼻酸故
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

全聯提款不送優惠券！　吐出「神秘白紙片」婆媽敲桌：想收集了

「27歲五寶爸」5年前就上過新聞　好心人3點澄清：不是他們願意的

新冠疫年／醫院人力「超限運作」常態化　醫護齊盼防疫津貼快發放

台籍機師「照三餐約砲」無視防疫　一招劈腿40女！落地群發訊息曝

台籍機師約砲不防疫　親密照曝光！床伴囊括空服員、美甲師

台籍「已婚機師」落地就約砲　劈腿10多女！視國內防疫於無物

新冠疫年／陪病文化、逛醫院陋習終打破　醫超有感：限制探病應延續

新冠病毒強叩門！　醫護不怯戰穿「兔寶寶裝」過年：感動大於害怕

4星座財運飛高高！「2021年前運勢」曝光　2種人千萬別換工作

「兒去醫院就沒回來了」　首例確診死亡10個月後…90歲母捧照淚崩

梁靜茹《勇氣》《暖暖》演唱會必聽！　「愛真的需要勇氣..」全場合唱超感人

真有聖誕老人？孩嗆爆：是爸媽啦 最愛禮物「Switch、鬼滅」全上榜

梁靜茹：我應該有資格談論愛情吧　20週年小巨蛋開唱..全場為她加油 ❤

鄧紫棋收男友「百萬大禮」　鼓掌轉圈圈哭了：最驚喜的禮物！

KID「時空訊息」告白5年後的老婆 峮峮許願哭了：希望可以更勇敢...

東北風略增強「北台有短暫雨」　跨年寒流到24小時內下降15度

再添變種新冠病毒確診達8人！　日本鎖國首日入境航班一片慘綠

華航全機127人入境！1發燒送醫　有疑似症狀4人經採檢屬「輕症」

網友爆台中「五寶爸」用善款改車、買哀鳳　妻：根本沒車可改

本土案例現！101首取消跨年趴 新光三越跨年市集也不開了

全聯提款不送優惠券！　吐出「神秘白紙片」婆媽敲桌：想收集了

「27歲五寶爸」5年前就上過新聞　好心人3點澄清：不是他們願意的

新冠疫年／醫院人力「超限運作」常態化　醫護齊盼防疫津貼快發放

台籍機師「照三餐約砲」無視防疫　一招劈腿40女！落地群發訊息曝

台籍機師約砲不防疫　親密照曝光！床伴囊括空服員、美甲師

台籍「已婚機師」落地就約砲　劈腿10多女！視國內防疫於無物

新冠疫年／陪病文化、逛醫院陋習終打破　醫超有感：限制探病應延續

新冠病毒強叩門！　醫護不怯戰穿「兔寶寶裝」過年：感動大於害怕

4星座財運飛高高！「2021年前運勢」曝光　2種人千萬別換工作

「兒去醫院就沒回來了」　首例確診死亡10個月後…90歲母捧照淚崩

鳳山街頭飄異味…甲烷濃度「飆破1萬ppm」！高市府封街開挖止漏

劇外是學霸！《菜鳥新移民》艾迪黃考上哈佛　「媽媽錄影狂尖叫」

川劇變臉+撈麵也能到府表演　海底撈外送再突破「推團餐服務」

純情空姐遭機師硬上！「已婚同間公司搞5P」　她爆航空業超亂內幕

美MQ-4C無人機「緊貼廣東沿海」飛到海南島　超狂路線曝光

被2大巨星卡位　金河成加盟教士將從二壘出發

印度工人甩棒怒打大貨車！　下秒跌倒慘被後輪「該邊輾到脊椎」

全聯提款不送優惠券！　吐出「神秘白紙片」婆媽敲桌：想收集了

「27歲五寶爸」5年前就上過新聞　好心人3點澄清：不是他們願意的

攻城獅主場彩帶提前噴發　領航猿提申訴聯盟受理

叫名字不理！自戀柴聽見「小帥哥」　秒回眸笑：找我嗎...馬麻hen無奈

生活熱門新聞

聽音樂被吐槽「沒用AirPods」！內行笑了

好市多「神物」又上架！她狂掃88盒...網怒了

一家7口窄屋曝！父買布丁慶生　孩暖拒

五寶爸生活貧　社會局曝鼻酸原因

台籍「已婚機師」落地就約砲　劈腿10多女

寒潮噴發18小時降15°C！整天6°C↓

疫情升級　101首度取消跨年派對

18小時暴跌15℃！降幅超過霸王寒流　全台低溫特報探5度

實況正妹一週4次　秀體力管理獲讚

回顧首例確診死亡　母捧兒照淚崩

婚宴錄影師佔賓客座嗑桌菜！新郎氣炸

高雄萬豪酒店差一字被罵爆！她爽住4晚現賺2.5萬

西門町又見鮮肉　坐地求乾媽御姐

讓12星座著迷人格特質大公開

更多熱門

相關新聞

醫護不怯戰穿「兔寶寶裝」過年：感動大於害怕

醫護不怯戰穿「兔寶寶裝」過年：感動大於害怕

新冠肺炎疫情爆發屆滿一週年，台灣防疫功力有目共睹，全球都相當羨慕，甚至派員來台學習。這一年來醫護人員相當辛苦，從2019年底爆發疫情以後就首當其衝，人家是穿新衣過年，他們卻是穿被稱作「兔寶寶裝」的防護衣過年。被問到這一年的心得，林口長庚醫院副院長邱政洵坦言「感動大於害怕、大於恐慌」。

俄疫情死亡人數「暴增13萬」！官方通報嚴重落差

俄疫情死亡人數「暴增13萬」！官方通報嚴重落差

回顧首例確診死亡　母捧兒照淚崩

回顧首例確診死亡　母捧兒照淚崩

黑龍江4月爆1傳89確診「女偷吃海歸男」　案情翻轉

黑龍江4月爆1傳89確診「女偷吃海歸男」　案情翻轉

跨年要來了！陳時中說的「天網抓人」曝　違規重罰百萬

跨年要來了！陳時中說的「天網抓人」曝　違規重罰百萬

關鍵字：

新冠疫年新冠肺炎台灣防疫

讀者迴響

熱門新聞

《拆彈2》劉德華「截肢半條腿」拍攝法曝光

聽音樂被吐槽「沒用AirPods」！內行笑了

好市多「神物」又上架！她狂掃88盒...網怒了

峮峮哭了！5年約定「希望可以更勇敢」　KID心疼

台中「五寶爸」用善款改車買哀鳳？妻反駁

一家7口窄屋曝！父買布丁慶生　孩暖拒

台中男要娶女友！聽岳母開2條件崩潰

五寶爸生活貧　社會局曝鼻酸原因

台籍「已婚機師」落地就約砲　劈腿10多女

釘子戶沒13億拒遷　18年後結局曝

梁靜茹唱一半「突情緒崩潰癱地」　哭到站不起來

魔神娃娃機8秒靈晃　台主當場愣住

寒潮噴發18小時降15°C！整天6°C↓

疫情升級　101首度取消跨年派對

陳建州深夜連續道歉4次！

更多

最夯影音

更多
梁靜茹《勇氣》《暖暖》演唱會必聽！　「愛真的需要勇氣..」全場合唱超感人

梁靜茹《勇氣》《暖暖》演唱會必聽！　「愛真的需要勇氣..」全場合唱超感人
真有聖誕老人？孩嗆爆：是爸媽啦 最愛禮物「Switch、鬼滅」全上榜

真有聖誕老人？孩嗆爆：是爸媽啦 最愛禮物「Switch、鬼滅」全上榜

梁靜茹：我應該有資格談論愛情吧　20週年小巨蛋開唱..全場為她加油 ❤

梁靜茹：我應該有資格談論愛情吧　20週年小巨蛋開唱..全場為她加油 ❤

鄧紫棋收男友「百萬大禮」　鼓掌轉圈圈哭了：最驚喜的禮物！

鄧紫棋收男友「百萬大禮」　鼓掌轉圈圈哭了：最驚喜的禮物！

KID「時空訊息」告白5年後的老婆 峮峮許願哭了：希望可以更勇敢...

KID「時空訊息」告白5年後的老婆 峮峮許願哭了：希望可以更勇敢...

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲年度清倉下殺優惠！

寵物雲年度清倉下殺優惠！

錯過再等一年【年度清倉】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面