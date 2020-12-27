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新冠疫年／這一年我們這樣與病毒走過　回顧疫情10大階段

▲新冠肺炎疫情趨緩，搭乘公車、高鐵等大眾運輸仍要配合戴口罩。（圖／記者林敬旻攝）

▲疫情之下，口罩配戴已經成為日常生活的一部份。（圖／記者林敬旻攝）

記者洪巧藍／整理報導

國內針對新冠肺炎疫情啟動防疫應變措施，至12月31日就滿一年，大家的生活被疫情所影響、改變，例如隨時注意戴口罩已經成為日常的一部份，對於出國旅遊則已經不太期望，但值得慶幸的是，國內防疫成效良好，讓大家可以保有正常生活，這與世界許多國家不同，而這一年下來台灣到底經歷了些什麼，《ETtoday新聞雲》整理10大事件階段，一起來回顧。

1、啟動登機檢疫、開設中央流行疫情指揮中心

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2019年12月31日在當時可能以為是平常的跨年日，卻是台灣人民開始面對疫情的開端。中國大陸武漢市出現多名不明原因肺炎病患，時任發言人的疾管署副署長羅一鈞半夜在PTT看到相關訊息討論，回報到行政群組，即展開一連串的應變，晚間由疾管署長周志浩率召開記者會，宣布即起針對武漢直飛台灣的入境班機進行登機檢疫。

▲疾管署持續落實邊境檢疫及執行武漢入境班機之登機檢疫。（圖／疾管署提供）

▲疾管署持續落實邊境檢疫及執行武漢入境班機之登機檢疫。（圖／疾管署提供）

新冠肺炎疫情發展至今已經遍布全球，確診個案突破7千8百萬，幾乎快讓人忘記疫情最初始，中國大陸公布病例「大部分都有華南海鮮市場暴露史」，被認為是疫情爆發起點的可能之一，為此，疾管署曾於1月12日指派兩名國內專家前往武漢訪查。

國內於1月15日把「嚴重特殊傳染性肺炎」列為第五類法定傳染病，適用於新冠肺炎；1月20日進一步宣布因應2019新型冠狀病毒引起「嚴重特殊傳染性肺炎」成立三級中央流行疫情指揮中心。

2、首例境外移入現蹤、武漢包機返台

1月21日，指揮中心傍晚緊急召開記者會宣布「武漢返國女台商，登機檢疫時被發現身體不適，機場送醫後確診感染新冠肺炎」成為國內首例確診。 

▲衛福部長陳時中主持武漢肺炎記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲一夜沒睡，衛福部長陳時中談到新確診病例時，情緒激動拿衛生紙擦眼淚。（圖／記者林敬旻攝）

這段期間不斷受到討論的是，滯留武漢國人面臨封城要如何返國，在多方促成之下，2月3日第一批武漢專機抵台，沒想到就有1例發燒台商遭到確診，當日晚間衛福部長陳時中召開記者會，宣布個案時哽咽拭淚。

陳時中當時說「決定把武漢台商接回來，就是避免有病人留在武漢，在不好醫療環境中，可能喪失寶貴性命，雖然不希望有確診病人，但反過來想，變成可以救他一命，盡醫療最大的努力幫助他。」這段影像與談話在國人心中留下深刻印象，豎立「阿中部長」鋼鐵又帶有溫暖的形象。

▲麗星郵輪「寶瓶星號」停靠基隆港。（圖／記者林振民攝）

▲麗星郵輪「寶瓶星號」停靠基隆港。（圖／記者林振民攝）

3、鑽石公主號海上淪疫區、寶瓶星號結束漂流靠港基隆

疫情初期郵輪染疫事件不斷傳出，又以鑽石公主號最為有名。香港1名80歲老翁染疫，病發前在日本搭乘鑽石公主號，郵輪回到日本後船上出現多名旅客發燒、身體不適，停靠在日本橫濱港口，總計3000多名乘客最終有超過700人確診。

也因為鑽石公主號染疫事件，台灣從2月6日起國際郵輪禁止停靠我國港口。然而此項禁令讓另一郵輪寶瓶星號上的台灣旅客回台出現問題，陳時中當時裁示，台灣人一定會讓他們回來，但要確保安全。

2月8日中午寶瓶星號停靠基隆港，登船採檢，陳時中到現場坐鎮，經過近9個小時的採檢送驗，128人全數陰性，陳時中晚間登船廣播對船上遊客宣告好消息：「寶瓶星號的朋友們，大家好，我是衛生福利部部長，我們可以回家了。」

▲▼麗星寶瓶星號郵輪靠岸，郵輪公司人員下船。（圖／記者徐斌慎攝）

▲麗星寶瓶星號郵輪靠岸，郵輪公司人員下船。（圖／ETtoday資料照）

4、首例本土死亡病例、感染源不明個案出現

2月16日，國內出現首例新冠肺炎死亡個案，是一名白牌車司機，本身並沒有中港澳旅遊史也不是確診病例接觸者，在回溯擴大採檢時被確診，進一步調查確認他4名家人也遭到感染，被列為中部家庭群聚。

指揮中心追查司機感染來源，可感染期間曾載過一名有呼吸道症狀的浙江返台台商，新冠肺炎檢驗呈現陰性，抗體則是弱陽性，但此一判斷至今仍有不同意見議論。

▲▼中部家庭群聚結案。（圖／指揮中心提供）

▲中部家庭群聚結案。（圖／指揮中心提供）

國內後來陸續確認感染來源不明的本土個案。其中一名在2月28日確診的50多歲北部女性（案34），因為糖尿病相關併發症住院，遭確診新冠肺炎還傳染給清潔工、護理人員以及同病房不同病室的陪病家人，成為國內首起院內感染，案34後來因心臟衰竭過世。

5、敦睦艦隊磐石艦染疫群聚

4月18日，國內海軍敦睦艦隊爆發染疫事件，有3名磐石艦官兵確診，同隊三艦共700多人進入集中檢疫全面採檢，最終有36人染疫，全集中於磐石艦上。

▲▼海軍敦睦艦隊中的盤石艦爆發新冠肺炎疫情，國軍出動消毒。（圖／國防部提供）

▲海軍敦睦艦隊中的盤石艦爆發新冠肺炎疫情，國軍出動消毒。（圖／國防部提供）

磐石艦人員自2月21日起登艦，3月12日至15日停靠帛琉，離開帛琉後於公海航行近30天，4月15日自我國軍港下船。指揮中心起初認定此為帛琉境外移入個案，然而當時帛琉根本沒有確診病例，一度引起帛琉官方不解，指揮中心後續才改列敦睦艦隊專案。

為釐清案情，全艦隊皆進行抗體檢驗，結果除36名確診個案，還有8人也出現抗體陽性，列為極可能病例。指揮中心分析，確定病例中最早發病日為抵達帛琉之前，研判應該是本土感染後於船上發病，顯示3月當時國內有零星社區感染個案。陳時中當時說，艦隊是我國領土延伸，未來相關病例會歸類於本土個案中。

6、連續+0與解封

在敦睦艦隊事件之後，國內確診病例逐漸減少，從4月下旬開始，計算「連續幾天零確診」成為一股風潮，與+0諧音的「嘉玲」經常被大家呼喚。

由於國內防疫有成，每天出席記者會指揮官陳時中、副指揮官陳宗彥、疫情監測組組長周志浩、發言人莊人祥、專家小組召集人張上淳被網友封為防疫五月天；陳時中還獲得最強業配王稱號。

▲0501指揮中心記者會敲西瓜。（圖／記者洪巧藍攝）

▲指揮中心記者會連六天+0出現西瓜，陳時中（左）和陳宗彥（右）逗趣示範敲西瓜。（圖／記者洪巧藍攝）

當記者會中擺上荷蘭贈送的鬱金香與焦糖煎餅，竟引發煎餅搶購潮；一次連續6天+0，指揮中心擺出6顆大西瓜；8天+0有農民贈送8顆芭樂；10天零確診漁業署贈送10隻石斑魚，其他還有蓮子、玉荷包等農產出現在指揮中心。

到了6月7日，國內連續4個潛伏期維持本土病例零確診、無社區感染，陳時中宣布解封，每日記者會也改為每週定期召開。邊境保持嚴管，但生活防疫規範可以鬆綁，只要能落實個人防疫工作，從事各項日常及休閒活動將不再受限於人數規範。

7、境外陽性確診、移工入境染疫

國內在6月24日接獲日本官方通知，確診1名自我國返日的新冠肺炎無症狀感染者，是日本籍20多歲女性，今年2月來台就學，返國時遭檢驗陽性，外界開始有台灣輸出病例的討論。

後來陸續公布從台灣出境後檢驗陽性個案，至最後一次公布10月28日為止，共有52例，其中以菲律賓25例最多，接著日本15例、中國4例、越南、泰國各2例、寮國、馬來西亞、法國、香港各1例。

其中香港及越南各1例，該國後續表示是在當地感染，解除輸出疑慮；至於其他個案，指揮中心皆針對活動情況匡列國內相關接觸者進行採檢，結果全都是陰性。

▲▼0506中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

▲中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供） 

而解封之後，國內仍不斷有境外移入病例確診，特別是7月份以來自菲律賓移入病例不斷增加，指揮中心一度強化針對該國的入境管理，直至11月9日才恢復一般管理。

另一方面，從11月份開始，印尼境外移入出現明顯增加，指揮中心11月20日起規範印尼籍移工入境後應接受集中檢疫，並暫緩部份仲介，12月4日開始暫停引進印尼籍移工入境來台。

然而印尼移工是我國社福移工主力，相關暫緩政策實施後，對於部份需要長期照顧人力家庭產生衝擊，後續情況還有待觀察。

8、台灣搶購新冠疫苗！採購過程保秘到家

新冠疫苗被認為是遏止這起世紀疫情的希望，近期國際疫苗研發陸續傳出捷報，英國、美國、加拿大已經陸續展開接種作業，至於國內的疫苗採購情況則一直保持神秘狀態。

陳時中9月25日公布我國已於9月18日「新冠肺炎疫苗全球取得機制（COVAX）」簽約，10月初付訂金。莊人祥日前說明，我方在COVAX採選擇性採購，疫苗的選擇上會有比較大的主動權。而從該管道可購得國內人口的10%~50%疫苗數量，至少可以取得460萬劑。

陳時中11月底也宣布完成首宗與國際廠商成功簽約的疫苗採購案，已經付訂採購1千萬劑。從這兩個管道估計總共可獲得近1500萬劑的新冠疫苗，但疫苗廠牌始終沒有揭露。而根據陳時中自述期程，預計下週有望針對疫苗採購進行詳細說明。

▲▼疫苗。（圖／路透）

▲新冠疫苗採購情況，將於下週說明。（圖／路透）

9、秋冬專案、管制再次加嚴

因應日益嚴峻的國際疫情，指揮中心從12月1日起實施秋冬專案，從邊境、社區、檢驗三面向加強管理。意味從解封之後的防疫新生活得有所緊縮。

邊境部份要求自12月1日至明(2021)年2月28日(啟程地時間)，入境我國機場或經我國機場轉機的旅客，不論身或來台目的，必須檢附登機前三日陰性證明；若無法取得證明，衛福部也開放簽切結書回台，若合乎例外條件可免罰。社區的部份，出入八大類場所應佩戴口罩，經勸導不聽者，將依違反傳染病防治法開罰。

▲搭乘公車、高鐵等大眾運輸要配合戴口罩。（圖／記者林敬旻攝）

10、本土疫情再現

12月22日，指揮中心公布國內再確認1名本土病例，調查個案為廣達集團工作30多歲女性（案771），遭染疫紐西蘭籍機師（案765)傳染，中斷維持253天的零本土確診紀錄。

該案爭議在於，該名紐西蘭籍機師（案765）先前執勤並未佩戴口罩，讓另2名機師（案760、766）染疫，成為航空器群聚感染；進一步疫調相關接觸者與行蹤時，又一度說想不起來，沒有提及與案771接觸情況，是透過警政單位調查活動軌跡，發現兩人12月7日至12日間密切往來，列接觸者採檢確診。

為此，指揮中心公布「因應跨年等活動之加強集會防疫措施」，另一方面檢討現有航空檢疫措施。國內考量國籍航空機組員考量營運、工作型態，檢疫天數可從14天縮短為3至5天，在此事件發生之後，可能拉長檢疫天數。

指揮中心本次也公布案765活動軌跡，遍及天母新光三越、SOGO以及南崁好市多。以潛伏期估算，陳時中說，25日以後沒有本土案例是可以比較安心。

▲▼SOGO天母店於今日下午5點提早打烊消毒。（圖／記者呂佳賢攝）

▲染疫足跡公布後，SOGO天母店下午5點提早打烊消毒。（圖／記者呂佳賢攝）

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