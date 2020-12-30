搶到2000萬劑新冠疫苗「有1家不透露」陳時中揭原因

▲指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（30）日親自宣布疫苗採購進度，目前總計洽購近2000萬劑，包含COVAX平台、AZ／牛津疫苗之外，另還有第三家藥廠的疫苗洽談當中。至於為何不公布業者為何，陳時中表示，台灣面臨很多外部政治力量打壓，一旦公布，廠商明天可能就會遭到另外的打壓，影響到疫苗供應。

指揮中心公布，新冠疫苗現階段仍屬賣方市場，指揮中心採取「國際投資」(參與WHO、GAVI、CEPI主導之COVAX機制)、「逕洽廠商購買」及「國內自製」等多元方案同時進行，以期分散風險，儘速取得安全有效疫苗。

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截至目前，指揮中心洽購新冠疫苗總計近2,000萬劑，包含COVAX約476萬劑、AstraZeneca疫苗1,000萬劑及另一家洽談中。預期最早可能供貨時程為110年3月，疫苗所需冷鏈系統亦已規劃。另尚與數家已進行第三期臨床試驗之疫苗廠商持續洽談中。

有一家業者未曝光，陳時中表示，因為還有保密協定的關係，這些天大家一直問是哪一家、有多少劑，一直都沒有講的理由其實大家都知道，「台灣面臨到很多外部政治力量的打壓」。

陳時中說，可能今天高高興興公布疫苗，明天可能就會有廠商受到另外打壓，這不能不防，一定要非常確定才會公告，避免打壓而減少購買疫苗的可能性。

指揮中心表示，為使疫苗能發揮群體免疫效益，指揮中心規劃採購涵蓋約65%人口之需求劑量，以每人接種2劑估算，預計購置3,000萬劑疫苗，並以公費方式依「衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組」所訂之接種對象優先順序，提供醫事人員等風險族群接種。

另將持續透過多元管道密切洽購足敷國人所需之疫苗，未來亦將視國內疫情狀況、疫苗取得數量及適用對象等滾動調整，同時評估開放緊急特殊需求之民眾自費接種方案。